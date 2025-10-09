Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fermano auto e scoprono grande commercio di droga: quattro arresti e 13 kg sequestrati

Fermano auto e scoprono grande commercio di droga: quattro arresti e 13 kg sequestrati

Tutti cittadini nigeriani bloccati dai carabinieri di Modena in via Emilia e in un appartamento ad ovest della città

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Quattro cittadini nigeriani sono stati arrestati dai Carabinieri nella notte tra il 5 e il 6 ottobre a Modena, in un’operazione che ha portato al sequestro di oltre 13 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra eroina, cocaina e metanfetamina. Le persone fermate — tre uomini e una donna, di età compresa tra i 29 e i 47 anni — sono state sorprese in flagranza in due diversi contesti operativi nella zona di via Emilia Ovest.
Una quinta persona, l'unica donna del gruppo, anch’essa di nazionalità nigeriana, è stata arrestata ma successivamente rimessa in libertà dopo l’udienza di convalida.L’operazione ha preso avvio con il controllo di un’autovettura sospetta. A bordo si trovavano una donna di 29 anni e un connazionale di 36. Nel bagagliaio, nascosto dentro un borsone per le consegne, i militari hanno trovato 8,7 chili di droga, così suddivisi: 487 ovuli di eroina, 78 ovuli e 3 scaglie di cocaina, oltre a 4 pietre di metanfetamina.
Le indagini si sono poi estese a un’abitazione poco distante, dalla quale la donna era stata vista uscire poco prima.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
All’interno, i Carabinieri hanno identificato altri tre cittadini nigeriani — due uomini di 47 anni e una donna di 31 — e hanno sequestrato un ulteriore carico di circa 5 chili di stupefacenti: 131 ovuli, 13 dosi termosaldate e una busta con polvere di eroina, oltre a 82 ovuli e 6 scaglie di cocaina.Nell’appartamento è stato inoltre rinvenuto un quaderno con annotazioni riconducibili, secondo gli inquirenti, alla contabilità dell’attività di spaccio. Trovati anche 3.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.
I cinque arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Modena su disposizione della Procura.Durante l’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per quattro degli indagati, mentre la donna di 31 anni è stata rimessa in libertà, in quanto le sue dichiarazioni hanno portato a escludere i gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, complesso dell’ex Orsoline: parte secondo stralcio

Modena, complesso dell’ex Orsoline: parte secondo stralcio

'Liste d'attesa Ausl di Modena: la Corte dei Conti conferma le gravi carenze'

'Liste d'attesa Ausl di Modena: la Corte dei Conti conferma le gravi carenze'

Degrado e criminalità: il fallimento storico delle giunte comunali di Modena

Degrado e criminalità: il fallimento storico delle giunte comunali di Modena

Dax non ce l'ha fatta: lutto della ASD Modena Darts

Dax non ce l'ha fatta: lutto della ASD Modena Darts

Modena, inaugurata una nuova struttura socioeducativa al San Filippo Neri

Modena, inaugurata una nuova struttura socioeducativa al San Filippo Neri

Modena, Mezzetti: 'Entro fine mandato piazza Sant'Agostino sarà pedonalizzata'

Modena, Mezzetti: 'Entro fine mandato piazza Sant'Agostino sarà pedonalizzata'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Tragedia familiare a Castelfranco: uccide la moglie poi muore gettandosi dalla finestra

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Modena, 31enne travolto e ucciso mentre attraversa la tangenziale

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Aggredita in pieno giorno vicino all’autostazione: salvata da un gruppo di studenti

Carpi, ciclista travolta da un’auto in via Nuova Ponente: grave una 31enne

Carpi, ciclista travolta da un’auto in via Nuova Ponente: grave una 31enne

Modena: furto nella notte in un bar alla Madonnina, 23enne moldavo arrestato

Modena: furto nella notte in un bar alla Madonnina, 23enne moldavo arrestato

Omicidio a Modena: in carcere 46enne tunisino, si è costituito

Omicidio a Modena: in carcere 46enne tunisino, si è costituito