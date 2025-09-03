Spacciatore segnalato con l'app Youpol, arrestato dalla Polizia di Stato

E' un 35enne marocchino, ore in carcere, l'ultima persona arrestata in ordine di tempo per spaccio si sostanza stupefacente. L'uomo aveva di fatto trasformato l'area verde nei pressi di via Pelusia a Modena chiamata La Pianta Orizzontale, nella sua piazza di spaccio.

L’intervento è scattato intorno alle 15.00 a seguito di una segnalazione anonima giunta tramite l’applicazione “YouPol”, che indicava una presunta attività di spaccio abituale all’interno dell’area verde.



Le Volanti, giunte sul posto, hanno presidiato le diverse uscite del parco per evitare fughe. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente in bicicletta, ma è stato subito fermato. Già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di hashish, cocaina ed eroina. Droga suddivisa in 20 dosi pronte per la vendita, per un totale di 26,55 grammi. Sequestrata anche la somma di 465 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Fondamentale per il buon esito dell’operazione è stata la segnalazione tramite “YouPol”, l’app gratuita della Polizia di Stato che consente ai cittadini di denunciare episodi di spaccio, bullismo e violenza domestica, anche in forma anonima. L’app permette l’invio in tempo reale di messaggi, immagini, video e audio, oltre alla possibilità di contattare direttamente il 112 NUE.



Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto per l'uomo, su richiesta della Procura, la custodia cautelare in carcere.

