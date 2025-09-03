E' un 35enne marocchino, ore in carcere, l'ultima persona arrestata in ordine di tempo per spaccio si sostanza stupefacente. L'uomo aveva di fatto trasformato l'area verde nei pressi di via Pelusia a Modena chiamata La Pianta Orizzontale, nella sua piazza di spaccio.
L’intervento è scattato intorno alle 15.00 a seguito di una segnalazione anonima giunta tramite l’applicazione “YouPol”, che indicava una presunta attività di spaccio abituale all’interno dell’area verde.
Le Volanti, giunte sul posto, hanno presidiato le diverse uscite del parco per evitare fughe. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente in bicicletta, ma è stato subito fermato. Già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di hashish, cocaina ed eroina. Droga suddivisa in 20 dosi pronte per la vendita, per un totale di 26,55 grammi. Sequestrata anche la somma di 465 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.
Fondamentale per il buon esito dell’operazione è stata la segnalazione tramite “YouPol”, l’app gratuita della Polizia di Stato che consente ai cittadini di denunciare episodi di spaccio, bullismo e violenza domestica, anche in forma anonima. L’app permette l’invio in tempo reale di messaggi, immagini, video e audio, oltre alla possibilità di contattare direttamente il 112 NUE.
Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto per l'uomo, su richiesta della Procura, la custodia cautelare in carcere.
Spacciatore segnalato con l'app Youpol, arrestato dalla Polizia di Stato
Aveva trasformato il Parco La Pianta Orizzontale a Modena nella sua piazza di spaccio. Inutile il suo tentativo di fuga in bici. Il 35enne marocchino, già noto, aveva addosso venti dosi tra cocaina, eroina e hashish
E' un 35enne marocchino, ore in carcere, l'ultima persona arrestata in ordine di tempo per spaccio si sostanza stupefacente. L'uomo aveva di fatto trasformato l'area verde nei pressi di via Pelusia a Modena chiamata La Pianta Orizzontale, nella sua piazza di spaccio.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Entra in un bar, ferisce tre persone con un coccio di bottiglia e reagisce all'arrivo della Polizia: arrestato
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionataArticoli Recenti
Sportello Abitare Modena, in tre mesi accolte 258 persone, quasi la metà straniere
Urbanistica: la svolta Ferrari-Maletti nelle 7 prime proposte di rigenerazione dell'avviso pubblico
Diocesi Modena, Don Kolbuch amministratore parrocchiale a Fiumalbo e Rotari
Accademia Militare di Modena, allievi del 205esimo corso ricevono il grado da Ufficiale