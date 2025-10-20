Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'
'Sembra che gli indicatori all'interno dell'accordo sul premio di competitività siano stati 'gonfiati' per abbassare ulteriormente il costo del lavoro'
Quindi, insistono le Rsa: 'Lo abbiamo ripetuto più volte negli anni che questo metodo non funziona ed i nodi stanno venendo al pettine, visto che la salute del titolo è quella del febbraio 2024 e ciò rende l'azienda vulnerabile alla 'scalata'. Tutto ciò nonostante l'azienda sia completamente 'governabile': per noi questo è un impoverimento, visto che qualsiasi voce fuori dal coro non ha piena legittimità e venga per lo più schernita'. A breve si terrà un'assemblea sindacale in cui 'uno degli ordini del giorno sarà un'analisi più dettagliata della situazione e nella quale saremo tutti chiamati a fare delle proposte per cambiare marcia' in Ferrari.
