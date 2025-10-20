Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

Fino ad oggi l'azienda aveva superato gli obbiettivi che si era prefissata in anticipo, 'grazie ai lavoratori', ma ora 'la previsione è di rallentamento, con una produzione elettrica fino al 2030 del 20%'. Probabilmente, 'al mercato non è piaciuto questo ultimo dato in confronto alla mole di investimento effettuata, ma soprattutto il taglio di un modello rispetto a quanto preventivato'. Non c'è cenno inoltre 'a come risolvere il ritardo tecnico in Formula 1, ma solo una promessa verso i tifosi'. È il commento delle Rsa Fiom della Ferrari, oggi in un post, dopo il lancio del piano strategico al 2030 di Ferrari in occasione del Capital Markets Day a Maranello, il 9 ottobre. Citando la reazione negativa della Borsa, col titolo che ha chiuso in anticipo per eccesso di ribasso e 'un picco negativo in tre giorni del -20%', la sigla Fiom aggiunge che, per quanto riguarda i lavoratori, 'sembra che gli indicatori all'interno dell'accordo sul premio di competitività siano stati 'gonfiati' per abbassare ulteriormente il costo del lavoro, visto che a parità di vetture non si guadagnano gli stessi soldi degli anni precedenti. Tutto questo proprio mentre i lavoratori non vengono coinvolti nei processi, ma solo informati successivamente tramite delle 'adunate spontanee'...'.Quindi, insistono le Rsa: 'Lo abbiamo ripetuto più volte negli anni che questo metodo non funziona ed i nodi stanno venendo al pettine, visto che la salute del titolo è quella del febbraio 2024 e ciò rende l'azienda vulnerabile alla 'scalata'. Tutto ciò nonostante l'azienda sia completamente 'governabile': per noi questo è un impoverimento, visto che qualsiasi voce fuori dal coro non ha piena legittimità e venga per lo più schernita'. A breve si terrà un'assemblea sindacale in cui 'uno degli ordini del giorno sarà un'analisi più dettagliata della situazione e nella quale saremo tutti chiamati a fare delle proposte per cambiare marcia' in Ferrari.