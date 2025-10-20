Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ferrari, tonfo in borsa. Fiom attacca: 'I nodi vengono al pettine'

'Sembra che gli indicatori all'interno dell'accordo sul premio di competitività siano stati 'gonfiati' per abbassare ulteriormente il costo del lavoro'

Fino ad oggi l'azienda aveva superato gli obbiettivi che si era prefissata in anticipo, 'grazie ai lavoratori', ma ora 'la previsione è di rallentamento, con una produzione elettrica fino al 2030 del 20%'. Probabilmente, 'al mercato non è piaciuto questo ultimo dato in confronto alla mole di investimento effettuata, ma soprattutto il taglio di un modello rispetto a quanto preventivato'. Non c'è cenno inoltre 'a come risolvere il ritardo tecnico in Formula 1, ma solo una promessa verso i tifosi'. È il commento delle Rsa Fiom della Ferrari, oggi in un post, dopo il lancio del piano strategico al 2030 di Ferrari in occasione del Capital Markets Day a Maranello, il 9 ottobre. Citando la reazione negativa della Borsa, col titolo che ha chiuso in anticipo per eccesso di ribasso e 'un picco negativo in tre giorni del -20%', la sigla Fiom aggiunge che, per quanto riguarda i lavoratori, 'sembra che gli indicatori all'interno dell'accordo sul premio di competitività siano stati 'gonfiati' per abbassare ulteriormente il costo del lavoro, visto che a parità di vetture non si guadagnano gli stessi soldi degli anni precedenti. Tutto questo proprio mentre i lavoratori non vengono coinvolti nei processi, ma solo informati successivamente tramite delle 'adunate spontanee'...'.
Quindi, insistono le Rsa: 'Lo abbiamo ripetuto più volte negli anni che questo metodo non funziona ed i nodi stanno venendo al pettine, visto che la salute del titolo è quella del febbraio 2024 e ciò rende l'azienda vulnerabile alla 'scalata'. Tutto ciò nonostante l'azienda sia completamente 'governabile': per noi questo è un impoverimento, visto che qualsiasi voce fuori dal coro non ha piena legittimità e venga per lo più schernita'. A breve si terrà un'assemblea sindacale in cui 'uno degli ordini del giorno sarà un'analisi più dettagliata della situazione e nella quale saremo tutti chiamati a fare delle proposte per cambiare marcia' in Ferrari.
