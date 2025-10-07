Finisce a scontri e barricate in centro a Bologna, ma comunque finisce, il discusso sit in convocato dai Giovani palestinesi per celebrare la ricorrenza del 7 ottobre e la ‘Resistenza’ palestinese. Il presidio, vietato nei giorni scorsi dalla Questura , ha visto l’intervento della Polizia a pochi secondi dall’inizio del presidio. Poi ci sono stati fronteggiamenti, con la Polizia schierata che aveva chiuso tutti gli accessi alla piazza, un mini corteo fino a piazza Maggiore e poi l’ordine della Polizia di lasciare la piazza: “Corteo non autorizzato, lasciate la piazza alla spicciolata“, hanno detto le forze dell’ordine al megafono rivolte agli attivisti. Ma l’invito non è stato accolto. E così ci sono stati scontri. finiti però poco dopo.
Testo Dire www.dire.it
Bologna: I fans del 7 ottobre provano a manifestare: subito bloccati
La Polizia è intervenuta in piazza Maggiore ponendo fine al corteo già vietato dal Prefetto organizzato dai giovani palestinesi che celebrano io giorno della st
Finisce a scontri e barricate in centro a Bologna, ma comunque finisce, il discusso sit in convocato dai Giovani palestinesi per celebrare la ricorrenza del 7 ottobre e la ‘Resistenza’ palestinese. Il presidio, vietato nei giorni scorsi dalla Questura , ha visto l’intervento della Polizia a pochi secondi dall’inizio del presidio. Poi ci sono stati fronteggiamenti, con la Polizia schierata che aveva chiuso tutti gli accessi alla piazza, un mini corteo fino a piazza Maggiore e poi l’ordine della Polizia di lasciare la piazza: “Corteo non autorizzato, lasciate la piazza alla spicciolata“, hanno detto le forze dell’ordine al megafono rivolte agli attivisti. Ma l’invito non è stato accolto. E così ci sono stati scontri. finiti però poco dopo.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Riforma ETS, Caro Energia e commercio internazionale al centro del convegno inaugurale di Cersaie 2025
Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese
Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock
Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provinciaArticoli Recenti
Aggredisce e ferisce poliziotto, ma la burocrazia blocca l'uso del taser
A Castelfranco torna il Festival della sconfitta
Pievepelago: partorisce in ambulanza, poi trasporto urgente in elicottero al Policlinico
Ferrari, ultimato il nuovo circuito di collaudo a Fiorano