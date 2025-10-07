Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bologna: I fans del 7 ottobre provano a manifestare: subito bloccati

Bologna: I fans del 7 ottobre provano a manifestare: subito bloccati

La Polizia è intervenuta in piazza Maggiore ponendo fine al corteo già vietato dal Prefetto organizzato dai giovani palestinesi che celebrano io giorno della st

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Finisce a scontri e barricate in centro a Bologna, ma comunque finisce, il discusso sit in convocato dai Giovani palestinesi per celebrare la ricorrenza del 7 ottobre e la ‘Resistenza’ palestinese. Il presidio, vietato nei giorni scorsi dalla Questura , ha visto l’intervento della Polizia a pochi secondi dall’inizio del presidio. Poi ci sono stati fronteggiamenti, con la Polizia schierata che aveva chiuso tutti gli accessi alla piazza, un mini corteo fino a piazza Maggiore e poi l’ordine della Polizia di lasciare la piazza: “Corteo non autorizzato, lasciate la piazza alla spicciolata“, hanno detto le forze dell’ordine al megafono rivolte agli attivisti. Ma l’invito non è stato accolto. E così ci sono stati scontri. finiti però poco dopo.

Testo Dire www.dire.it




Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Pd continua nella 'beatificazione' di Francesca Albanese: ora è cittadina onoraria di Bologna

Il Pd continua nella 'beatificazione' di Francesca Albanese: ora è cittadina onoraria di Bologna

No a corteo 'pro-Hamas': il prefetto di Bologna stoppa la manifestazione dei giovani palestinesi

No a corteo 'pro-Hamas': il prefetto di Bologna stoppa la manifestazione dei giovani palestinesi

Riforma ETS, Caro Energia e commercio internazionale al centro del convegno inaugurale di Cersaie 2025

Riforma ETS, Caro Energia e commercio internazionale al centro del convegno inaugurale di Cersaie 2025

Bologna in tilt: manifestanti per Gaza bloccano la tangenziale

Bologna in tilt: manifestanti per Gaza bloccano la tangenziale

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'

Bologna, auto rubata si schianta dopo un inseguimento della polizia: morto 18enne

Bologna, auto rubata si schianta dopo un inseguimento della polizia: morto 18enne

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Aggredisce e ferisce poliziotto, ma la burocrazia blocca l'uso del taser

Aggredisce e ferisce poliziotto, ma la burocrazia blocca l'uso del taser

A Castelfranco torna il Festival della sconfitta

A Castelfranco torna il Festival della sconfitta

Pievepelago: partorisce in ambulanza, poi trasporto urgente in elicottero al Policlinico

Pievepelago: partorisce in ambulanza, poi trasporto urgente in elicottero al Policlinico

Ferrari, ultimato il nuovo circuito di collaudo a Fiorano

Ferrari, ultimato il nuovo circuito di collaudo a Fiorano