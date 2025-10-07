Aggredisce e ferisce poliziotto, ma la burocrazia blocca l'uso del taser
Un giovane nigeriano si poteva fermare ma non è stato possibile. Il caso reso noto dal Siulp che fa appello al Ministero: 'Regole di ingaggio e garanzie ci sono. Il dispositivo va usato, anche dalla Polizia Locale'
Il punto, però, è un altro: questa aggressione poteva essere evitata. Come denuncia il SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, l’intervento avrebbe potuto essere gestito in modo più sicuro e rapido con l’utilizzo del Taser, già impiegato in passato contro lo stesso soggetto.
La denuncia del sindacato è tanto chiara quanto desolante: 'Non ci sono abbastanza cartucce da esercitazione per tutti gli agenti, e di conseguenza non tutti possono completare il corso abilitante, che dura ben sette giorni. Il risultato? Molte pattuglie restano sprovviste del dispositivo, anche quando sarebbe utile – o addirittura necessario – per evitare il contatto fisico e contenere situazioni potenzialmente esplosive'.'Il Taser è uno strumento di grande utilità, sicuro e collaudato, che tutela innanzitutto la cittadinanza, ma anche la salute degli operatori, sempre più spesso vittime di aggressioni gratuite e violente' - insiste il SIULP di Modena che evidenzia come il dispositivo sia ormai rimasto l'unico a consentire una azione efficace e una tutale degli operatori.
'È inaccettabile – scrive la Segreteria provinciale Siulp – che per meri problemi di approvvigionamento o costi di gestione, si continui a mettere a rischio la vita degli agenti. La sicurezza non può restare ostaggio della burocrazia. Nel frattempo, il capopattuglia aggredito dovrà osservare giorni di riposo e cure. E a Modena, come altrove, resta aperta la domanda: quante aggressioni si potrebbero evitare, se a ogni pattuglia fosse consentito non solo di portare ma anche di utilizzare tutto il Taser?'
