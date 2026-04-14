Il Modena di scena a Catanzaro: serve una vittoria

Nemmeno il tempo di rifiatare, che il Modena è di nuovo in campo, per giocare il recupero della trentunesima giornata, rinviata causa maltempo lo scorso 17 marzo, all’epoca ultimo turno infrasettimanale del campionato. Gialli di scena a Catanzaro, per la terza trasferta consecutiva, in un vero e proprio spareggio per il quinto posto: i calabresi sono a +3 sul Modena ed occupano il quinto posto; una partita fondamentale per le chance di playoff di entrambe le squadre, che nessuna delle due potrà permettersi di sbagliare.

Il Modena ha giocato a Catanzaro in 18 occasioni, tutte in serie B: nei precedenti ci sono 6 vittorie del Catanzaro, 9 pareggi e 3 vittorie del Modena, l’ultima delle quali in data 4.11.23; i gialli, ancora allenati da Bianco vinsero 2 a 1 con le reti di Manconi e Bohzanaj; l’ultima a Catanzaro risale invece al 5.10.24, quando il Modena di Bisoli pareggiò 1 a 1; il Catanzaro non batte il Modena al Ceravolo dal 25 febbraio 2006.

I calabresi hanno giocato in casa in 16 occasioni, conquistando 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 1 sola sconfitta, condite da 26 reti segnate e 16 subite; un ruolino di marcia importante che renderà la partita del Modena molto complicata.

Il Modena non può concedersi passi falsi, perché dietro la

Juve Stabia ha accorciato, e i gialli dovranno dunque anche guardarsi dietro e non pensare solo a scavalcare il Catanzaro; tra quinto e sesto posto, in griglia playoff, le differenze sono minime, perché si avrà il vantaggio della gara singola in casa, con il bonus della classifica in caso di parità; il settimo o l’ottavo posto, costringeranno invece a disputare fuori casa il primo turno playoff, con l’obbligo della vittoria per accedere al turno successivo.

Per lo scontro diretto del Ceravolo, Sottil sconta le assenze di Chichizola, Cauz, Sersanti, Gliozzi, Defrel, e dello squalificato Beyuku; tra i convocati due classe 2008 della Primavera di Mandelli: l’attaccante Edoardo Colpo, già in panchina sabato a Bolzano, e il centrocampista Pietro Arnaboldi, al suo debutto con la prima squadra.

Per l’undici iniziale, conferma per Pezzolato in porta mentre come sempre restano aperti alcuni ballottaggi; dietro sicuro Tonoli, mentre Nador, Dellavalle, Nieling e Adorni si contendono le altre due maglie; a centrocampo, Zampano e Zanimacchia sulle fasce, ma occhio al redivivo Cotali, mentre in mezzo Santoro, Gerli e uno tra Massolin, Wiafe o Pytthia; davanti spazio a De Luca e uno tra Ambrosino e Mendes.

Arbitra la partita Allegretta di Molfetta, promosso quest’anno dalla serie C alla CAN A e B, con il quale il Modena ha una vittoria nell’unico precedente fin qui

disputato; anche il Catanzaro ha un solo precedente con l’arbitro pugliese, finito in pareggio.

Calcio di inizio alle ore 19.00 allo stadio Ceravolo di Catanzaro, davanti a circa un centinaio di tifosi gialloblu che come sempre non faranno mancare il loro supporto.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc