Castelfranco, nuovo incidente via Loda Castelfranco, Fdi e centrodestra: 'Richieste inascoltate'
I consiglieri di Castelfranco, Roberta Garibaldi e Rosanna Righini: 'Intervenire immediatamente, con misure concrete, per garantire l'incolumità dei cittadini'
'Non solo l’immissione sulla strada degli operai risulta estremamente pericolosa per l’assenza di misure adeguate di sicurezza, ma anche studenti e cittadini sono costretti a camminare direttamente sulla carreggiata, in assenza di marciapiedi o percorsi protetti, per raggiungere la fermata del bus a raso. Una situazione che espone quotidianamente pedoni e mezzi a rischi gravissimi Nei mesi scorsi, il centrodestra ha presentato una mozione al Comune di Castelfranco e successivamente una mozione in Consiglio Provinciale, a firma del consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Spadafora, entrambe approvate. Gli atti chiedevano interventi urgenti per mettere in sicurezza il tratto e risolvere le criticità più gravi.
'L’ultimo incidente – spiegano le consigliere Garibaldi e Righini – è avvenuto proprio mentre stavamo finalizzando una nuova interrogazione in Provincia per chiedere conto dei ritardi. Quando un'istituzione approva una mozione, si assume una responsabilità: non agire significa ignorare la sicurezza dei cittadini. I gruppi Fratelli d’Italia e Centrodestra per Castelfranco ribadiscono la richiesta di intervenire immediatamente, con misure concrete, per garantire l'incolumità di chi ogni giorno transita su quel tratto di via Loda, in particolare lavoratori, studenti e residenti. Su un tema del genere, sul quale le istituzioni si sono assunti degli impegni precisi, non è accettabile l'immobilismo prolungato. Si agisca subito, anche in considerazione della stagione invernale che a causa della scarsità di luce e delle condizioni ambientali aumentano il rischio di una situazione già critica'.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Vignola, Commissione sanità: gravissima l'assenza del Pd e della giunta'
Formigine, la storica quercia di via Donati verrà abbattuta
Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda
Serramazzoni, a Ligorzano inaugura la nuova scuola mediaArticoli Recenti
Giorgio Verrini, nuovo consigliere di Carpi a Colori
Droga in tasca e a casa: arrestato spacciatore
Castelnuovo, farmacia comunale Israele-free, il sindaco: 'Diritto alla salute sarà tutelato'
Finale Emilia, Fiorenzo Gatto è il nuovo assessore allo Sport