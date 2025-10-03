Carpi, il Consiglio comunale riconosce (a maggioranza) lo Stato della Palestina
Dal Comune l'attacco a Fdi: 'Da Fratelli d'Italia solo una sequela di complimenti al Governo Meloni, un mero documento di propaganda'
'Questo atto, seppur simbolico, è necessario – ha dichiarato Corrado Gallo, co-portavoce di AVS – perché a Gaza è in corso un genocidio, riconosciuto dalle principali organizzazioni internazionali. È il primo genocidio trasmesso in diretta, attraverso i social e la televisione, di cui possiamo vedere ogni istante. Vogliamo davvero dire che non ci riguarda? Noi, cresciuti negli insegnamenti delle grandi tragedie del ’900? Vogliamo davvero cancellare il meglio delle nostre istituzioni e dei nostri valori, gettandolo all’aria per ragioni di partito? No. Questo è il tempo della responsabilità e dell’umanità».
Sulla stessa linea l’intervento del consigliere PD Riccardo Martino, che ha ricordato: 'Sono passati 727 giorni dal 7 ottobre e dall’inizio del genocidio israeliano a Gaza. 727 giorni in cui chi sosteneva la causa del popolo palestinese e della pace ha dovuto fare i conti con accuse di antisemitismo, con le menzogne e l’immobilismo complice del governo, mentre le immagini della barbarie scatenata da Israele contro donne, uomini e bambini gazawi invadevano le nostre case e i nostri social'. Per Martino, la mozione approvata 'è un atto dovuto, per ribadire che i carpigiani e le carpigiane non sono il loro governo, non vogliono essere complici di ciò che sta accadendo e desiderano un futuro in cui lo Stato palestinese possa esistere nel pieno dei suoi diritti'.
