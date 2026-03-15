Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Accise, il taglio era nel programma elettorale: tutte le promesse non mantenute dalla Meloni

Accise, il taglio era nel programma elettorale: tutte le promesse non mantenute dalla Meloni

La promessa del taglio venne messa nero su bianco anche nel programma elettorale, eppure oggi col diesel che sfiora i 2.5 euro, nulla accade

2 minuti di lettura

Una delle promesse più ripetute nella campagna elettorale di Giorgia Meloni nel 2022 riguardava l’abolizione o il forte taglio delle accise sui carburanti. La Meloni - anche con un famoso video - aveva criticato duramente i governi precedenti per il costo della benzina e aveva sostenuto che lo Stato stesse 'facendo cassa' sulle spalle degli automobilisti. La promessa del taglio venne messa nero su bianco anche nel programma elettorale a pagina 26 (qui).

Una volta al governo, però, le accise non sono state eliminate. Il taglio temporaneo introdotto dal governo precedente non è stato rinnovato stabilmente e i prezzi alla pompa sono tornati a livelli elevati. Livelli che oggi - con il caro-petrolio provocato dalla guerra innescata dagli Usa in Iran - sono schizzati, fino a sfiorare i 2.5 euro per il diesel in caso di rifornimento servito.

Ma quella sulle accise non è l'unica promessa 'mancata' dalla premier.

Un altro punto centrale del programma di Fdi era la riduzione della pressione fiscale. Il governo ha effettivamente introdotto alcune modifiche fiscali e ha promosso l’idea della flat tax estesa, ma la promessa di un sistema fiscale profondamente semplificato e meno pesante per la maggioranza dei contribuenti è rimasta solo parziale.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Molte misure sono state limitate a specifiche categorie o rinviate per ragioni di bilancio.

Anche sul fronte dell’immigrazione, uno dei temi più identitari della destra italiana, i risultati sono stati più complessi delle promesse. In campagna elettorale si parlava di 'blocco navale' per fermare le partenze dal Nord Africa. Nella pratica, una misura di questo tipo non è mai stata attuata. Il governo ha invece puntato su accordi con paesi terzi e su nuove norme per la gestione delle ONG e dei flussi migratori. Nonostante ciò, gli sbarchi non sono stati affatto eliminati e il tema resta irrisolto.

C’è poi il capitolo delle pensioni. La coalizione di centrodestra aveva promesso il superamento della legge Fornero e l’introduzione di sistemi più flessibili per l’uscita dal lavoro. Tuttavia, la struttura generale del sistema pensionistico italiano è rimasta sostanzialmente invariata.

Infine, tra le promesse più ambiziose c’era la riforma istituzionale, in particolare l’introduzione del cosiddetto premierato, cioè l’elezione diretta del presidente del Consiglio: anche in questo caso il progetto è ancora in alto mare.

Eli Gold

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo 'Eli Gold' un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da 'Eli' ricade solo sul direttore della tes...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Referendum giustizia, dalla Meloni tesi infondate che agitano le paure degli italiani

Referendum giustizia, dalla Meloni tesi infondate che agitano le paure degli italiani

Zerbino italico

Zerbino italico

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

Referendum, da Meloni toni da Armageddon: 'Se non passa la riforma stupratori e pedofili rimessi in libertà'

Da Meloni a Mezzetti: legge Par Condicio ridotta a carta straccia

Da Meloni a Mezzetti: legge Par Condicio ridotta a carta straccia

Referendum giustizia, appello della Meloni a votare Sì: ma la polarizzazione è un boomerang

Referendum giustizia, appello della Meloni a votare Sì: ma la polarizzazione è un boomerang

Il Belpaese naviga così: senza nocchiere, in balia di chi pensa di decidere per lei

Il Belpaese naviga così: senza nocchiere, in balia di chi pensa di decidere per lei

Articoli più Letti Con la riforma Nordio avremo una giustizia più equilibrata

Con la riforma Nordio avremo una giustizia più equilibrata

Referendum giustizia, c'è chi mente sapendo di mentire

Referendum giustizia, c'è chi mente sapendo di mentire

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Scandalo Fondazione Modena, possibile che nessuno nel Cdi abbia un po' di dignità?

Carpi, così Righi tenta di parlare di Ztl per distrarre l'attenzione dal nodo Aimag

Carpi, così Righi tenta di parlare di Ztl per distrarre l'attenzione dal nodo Aimag

Articoli Recenti Referendum giustizia, un dibattito pieno di slogan e povero di diritto

Referendum giustizia, un dibattito pieno di slogan e povero di diritto

Sgombero nomadi Tav, il Pd: 'Passaggio importante per ripristino condizioni di sicurezza e decoro'

Sgombero nomadi Tav, il Pd: 'Passaggio importante per ripristino condizioni di sicurezza e decoro'

Modena, Forza Italia in piena lite congressuale: a confronto due idee diverse di opposizione

Modena, Forza Italia in piena lite congressuale: a confronto due idee diverse di opposizione

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato

Carpi, il ritorno di Morelli: Righi in difficoltà scopre di aver bisogno di un alleato