Taglio accise, Meloni: 'Non l'ho promesso'. Ma è nel programma 2022

'Io sono una persona abbastanza seria e si fanno i conti con la realtà. Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, banalmente perchè sapevo quale sarebbe stata la situazione nella quale mi sarei trovata'. Queste le parole usate da Giorgia Meloni nel video di oggi ().Eppure le cose non stanno in questo modo. Nel programma elettorale 2022 di Fratelli d'Italia, si fa esplicitamente riferimento alla riduzione accise. A pagina 26 del programma si annunciava infatti 'sterilizzazione delle entrate dello Stato da imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di Iva e accise'.