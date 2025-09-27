Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, baby gang estorce denaro e picchia studenti all'uscita del Wiligelmo

Modena, baby gang estorce denaro e picchia studenti all'uscita del Wiligelmo

A dare notizia dell'accaduto con una lettera a studenti, genitori e personale è la stessa Dirigente scolastica Daniela Barozzi

Gravi episodi di violenza all'uscita del Wiligelmo: ieri una baby gang, composta da ragazzi non frequentanti la scuola, ha tentato di estorcere denaro a diversi studenti, alcuni dei quali sono stati anche malmenati.
A dare notizia dell'accaduto con una lettera a studenti, genitori e personale è la stessa Dirigente scolastica Daniela Barozzi.
La preside ha segnalato subito quanto accaduto all’assessore Camporota, chiedendo una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine negli orari di ingresso e uscita da scuola.
La lettera prosegue' ricordando che è fondamentale che chi subisce violenza sporga subito denuncia affinchè possano partire le dovute indagini' e che 'la solidarietà tra compagni è il primo passo per prevenire e contrastare comportamenti negativi'. 'È importante restare insieme in gruppo, soprattutto all’uscita da scuola, e non avere paura a prestare aiuto se qualcuno è in difficoltà; la forza di una comunità sta nell’unione, e non dovete mai sentirvi soli: se vi capita di assistere ad un episodio di violenza o estorsione, non restate indifferenti ma cercate di contattare subito l’adulto più vicino, un collaboratore scolastico, un insegnante, un educatore, o anche un passante. Nessuno dovrebbe mai affrontare da solo una situazione difficile'.

