In questi giorni i Carabinieri della Compagnia di Modena sono intervenuti nei pressi di un capannone, in fase di ristrutturazione e di proprietà privata, ubicato nella zona industriale della città, a seguito di una segnalazione per occupazione abusiva dello stabile da parte di alcune persone.
Giunti sul posto, i militari hanno individuato e sottoposto a controllo tre tunisini, di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che si erano appena allontanati dall’interno della struttura, dove avevano bivaccato abusivamente per un periodo di tempo non precisato.
Da un sopralluogo all’interno del capanno, infatti, sono stati rinvenuti materassi e vari indumenti riconducibili ai tre uomini. Al termine degli accertamenti, i tunisini, tutti censiti in banca dati per precedenti di polizia di vario genere, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di invasione di edifici, per essersi introdotti arbitrariamente all’interno dell’immobile senza alcun titolo ed averlo occupato per un periodo di tempo imprecisato.
Modena, bivaccano in un capannone: denunciati tre tunisini
Da un sopralluogo all’interno del capanno sono stati rinvenuti materassi e vari indumenti riconducibili ai tre uomini
In questi giorni i Carabinieri della Compagnia di Modena sono intervenuti nei pressi di un capannone, in fase di ristrutturazione e di proprietà privata, ubicato nella zona industriale della città, a seguito di una segnalazione per occupazione abusiva dello stabile da parte di alcune persone.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Incidente in moto in Sardegna: perde la vita il modenese Aimo Saetti
Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne
Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'
Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorsoArticoli Recenti
Spruzza spray urticante ad un vigilantes e lo minaccia con un machete: bloccato 16enne
Nas nella Bassa, multato 2000 euro un esercente
Formigine, maltratta la nonna e tenta di strangolarla: arrestato, ora è in carcere
Carcere di Modena, ieri sera un altro detenuto si è suicidato: è il quinto da inizio anno