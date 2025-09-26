Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nas nella Bassa, multato 2000 euro un esercente

In occasione di una manifestazione temporanea

Nella Bassa modenese, in occasione di una manifestazione temporanea, un esercente è stato sanzionato con 2.000 euro per l’omessa predisposizione del manuale HACCP. L’attività di controllo dei Nas, che si è protratta per alcune settimane, rientra nella cornice dei servizi straordinari disposti a livello nazionale per garantire ai cittadini una fruizione sicura degli alimenti durante la stagione estiva, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei rischi da botulino alimentare, pericolosa tossinfezione che può derivare da pratiche scorrette di preparazione e conservazione dei cibi.
