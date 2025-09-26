Nas nella Bassa, multato 2000 euro un esercente

Nella Bassa modenese, in occasione di una manifestazione temporanea, un esercente è stato sanzionato con 2.000 euro per l’omessa predisposizione del manuale HACCP. L’attività di controllo dei Nas, che si è protratta per alcune settimane, rientra nella cornice dei servizi straordinari disposti a livello nazionale per garantire ai cittadini una fruizione sicura degli alimenti durante la stagione estiva, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei rischi da botulino alimentare, pericolosa tossinfezione che può derivare da pratiche scorrette di preparazione e conservazione dei cibi.



