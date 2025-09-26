Nas nella Bassa, multato 2000 euro un esercente
In occasione di una manifestazione temporanea
Modena, azienda trasporti: omesso versamento Iva per 1,3 milioni
Modena, schianto in via Emilia ovest: gravissimo pedone 38enne
Bologna, scoperta associazione a delinquere che gestiva 'diplomifici'
Modena, autista Seta aggredito a Guiglia da un passeggero: finisce al pronto soccorsoArticoli Recenti
Formigine, maltratta la nonna e tenta di strangolarla: arrestato, ora è in carcere
Carcere di Modena, ieri sera un altro detenuto si è suicidato: è il quinto da inizio anno
San Cesario: arrestati due spacciatori marocchini
'Ndrangheta, processo Perseverance: Carmine Sarcone condannato in via definitiva