Formigine, maltratta la nonna e tenta di strangolarla: arrestato, ora è in carcere

Martedì scorso, i carabinieri di Formigine hanno arrestato in flagranza un uomo, residente a Sassuolo e domiciliato a Formigine, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della nonna convivente, una donna anziana originaria del posto.
Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe aggredito la donna all’interno dell’abitazione, afferrandola per il collo e facendola cadere a terra, nel tentativo di strangolarla. La vittima, riuscita a fuggire ed a trovare rifugio presso un vicino di casa, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed accompagnata all’ospedale di Baggiovara, fortunatamente, senza gravi conseguenze.
L’uomo, già noto per precedenti episodi di violenza domestica, è stato bloccato dai militari all’interno dell’abitazione e condotto presso la Stazione Carabinieri in stato di arresto.
All’esito dell’interrogatorio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha disposto la custodia in carcere, con conseguente permanenza presso la locale Casa Circondariale.
