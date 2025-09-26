Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Spruzza spray urticante ad un vigilantes e lo minaccia con un machete: bloccato 16enne

In un supermercato alla Crocetta. Il minore, colto a rubare all'interno del locale, era già noto le forze dell'ordine per numerosi reati

Ha 16 anni, noto alle forze dell’ordine per i reati di rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere. È lui il protagonista di un altro grave fatto di cronaca questa volta registrato all'interno di un supermercato in zona crocetta.
Nella serata del 20 settembre scorso, intorno alle ore 18.30, la Squadra Volante della Polizia di Stato aveva ricevuto la chiamata d'emergenza per un’aggressione con l’utilizzo di spray al peperoncino da parte di un giovane ai danni di personale della vigilanza privata.

Dopo aver sorpreso il 16enne, che in concorso con un altro ragazzo, aveva nascosto nello zaino della merce prelevata dagli scaffali per poi uscire da una porta di sicurezza del supermercato senza pagare, lo aveva intercettato nel parcheggio dell’esercizio commerciale.
Per guadagnarsi la fuga il minore aveva spruzzato spray urticante per due volte al volto l’addetto alla sorveglianza e aveva estratto un machete dal fodero, agitandolo in aria con fare minaccioso minaccioso. Quindi era scappato, facendo perdere le proprie tracce.
L’attività di indagine, avviata dalla Squadra Mobile, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire in poche ore all’identità del 16enne, che è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione. All’interno del suo borsello è stato rinvenuto lo spray urticante, mentre nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato nell’armadio della camera da letto una voluminosa mannaia.
Il complice, un giovane di 21 anni, che era riuscito ad allontanarsi subito dopo il furto, è stato individuato e denunciato per furto aggravato.

