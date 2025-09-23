Educatori con lauree in scienze educazione, Giacobazzi (Fi): 'Caso risolto in tempi rapidi da Ministero, siamo fieri'

'Quella che era stata presentata come una grave criticità è in realtà una vicenda che si è risolta in tempi estremamente rapidi grazie a un intervento efficace del Ministero dell'Università e Ricerca. Riconosciuto tale anche dall'Amministrazione Comunale di Modena e dall'Università. Il Ministero ha preso in carico la questione immediatamente, offrendo una risposta tempestiva e di merito, a dimostrazione che, quando le istituzioni lavorano con serietà, i problemi si risolvono davvero in poco tempo'. Lo ha sottolineato nel corso dell’ultima seduta seduta del Consiglio comunale, il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi intervenendo nel dibattito sulle interrogazioni riguardanti il riconoscimento dell’abilitazione professionale per gli educatori e le educatrici laureati in Scienze dell’Educazione presso Unimore negli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019.

'Non si è trattato solo di Modena, perché tante altre università italiane hanno segnalato lo stesso problema e tutte hanno ricevuto risposta. Non c’è stata una situazione lasciata al caso: il Ministero ha ascoltato, si è attivato subito e ha fornito una soluzione chiara. Chi ha chiamato ha avuto riscontro, e chi ha sollevato la questione ha trovato porte aperte e attenzione concreta. Io stesso sono tornato più volte sulla questione anche a Roma dove si è trovato un percorso risolutivo per superare questo vulnus normativo che rischiava di avere conseguenze sui servizi educativi 0-3. Se facciamo due conti, vediamo che il numero di soggetti coinvolti era significativo, eppure i tempi di risposta sono stati molto brevi. Tanto che il Ministero aveva già chiuso la questione prima ancora che alcune sigle sindacali si attivassero con ricorsi: il Dicastero ed il Ministro Anna Maria Bernini hanno dimostrato massima efficienza. Ricordiamo che solo nel 2025 il MUR ha stanziato 9,4 miliardi di euro per le università e che tutto viene curato con assoluta competenza, perché le università sono officine di futuro' - chiude Giacobazzi.

