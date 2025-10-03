Sicurezza a Modena, dalla palazzina Pucci un grido d'aiuto: maggioranza assente
Alla presenza dell’assessore Alessandra Camporota ed il comandante della polizia locale Alberto Sola
Mercoledì sera 1 ottobre la palazzina Pucci è stata il teatro improvvisato della rappresentazione della impotenza delle istituzioni locali di risolvere il crescere dell’illegalità e della conseguente insicurezza in città. La rappresentazione è terminata senza applausi e con la consapevolezza dei partecipanti di una clamorosa resa delle istituzioni locali alla drammatica situazione cittadina.Durante il consiglio del Quartiere 2, con oggetto “sicurezza”, presenti i suoi consiglieri, ospite l’assessore Alessandra Camporota ed il comandante della polizia locale Alberto Sola, le cittadine ed i cittadini presenti, hanno espresso con competenza, perfetta conoscenza della realtà e con modalità civile, lo stato pietoso e tragico dei territori Sacca e Crocetta, questi riempiti di crescente criminalità, delinquenza, degrado. Anche l’accentuarsi dei timori e delle paure della popolazione li residente.
Le risposte sono state tutte dimostrazione di impegno nel risolvere i problemi lamentati e ben noti, questo si, anche di ascolto, ma ahimè anche dimostrazione di reale incapacità - per tante motivazioni - a risolvere. Appunto, quasi una resa.I rei, una volta presi, vengono rimessi quasi tutti e subito a piede libero, dunque liberi di delinquere ancora, quasi un salvacondotto. Di chi sono le responsabilità? Di tutti i poteri dello Stato ritengono in molti.
Camillo Po
