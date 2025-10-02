Centro per tossicodipendenti alla Sacca, i cittadini incalzano il Comune: 'Qui non si vive più'

Il caso Drop-in e le tensioni con i residenti





Torrenova e i gruppi di giovani teppisti

Parco 22 Aprile e altri luoghi del degrado

Un confronto civile e diretto, ma le risposte tardano

Un confronto acceso ma sempre dai toni civili quello andato in scena alla Palazzina Pucci durante l’ultimo Consiglio di Quartiere 2, aperto eccezionalmente al pubblico. Al centro del dibattito: sicurezza, degrado e gestione dei servizi per le fragilità, in particolare nelle zone della Sacca, Crocetta e Torrenova, tra le più colpite da spaccio, degrado e presenza crescente di tossicodipendenti.A metterci dichiaratamente 'la faccia', c’erano l’assessore con delega alla Sicurezza Alessandra Camporota, il comandante della Polizia Locale Alberto Sola, e le dirigenti comunali responsabili dei servizi sociali e politiche giovanili Annalisa Righi e Giulia Paltrinieri. Presenti anche numerosi rappresentanti dei comitati cittadini, del controllo di vicinato e cittadini comuni, da tempo impegnati nel dialogo con le istituzioni e nella denuncia pubblica del degrado e delle problematiche inerenti la sicurezza pubblica. In parte di vecchia data e in parte nuove.Uno dei temi più caldi è stato quello del cosiddetto Drop-in, il centro di assistenza per tossicodipendenti gestito dal CEIS in collaborazione con l’Ausl e i servizi sociali comunali. Aperto alla Sacca tra le polemiche dei residenti e del quartiere che alla faccia della decantata partecipazione e delle scelte condivise, si sono viste aprire il centro a cose fatte.Per i residenti l'apertura del centro ha aumentato la presenza di tossicodipendenti non solo nelle aree adiacenti alla struttura ma in qualsiasi ora del giorno e della notte in tutta l'area e soprattutto lungo l'asse che collega il centro e il parco XXII aprile. Problematiche più volte segnalate e denunciate, documentate spesso anche sui gruppi social, da comitati e residenti.Il clima si è acceso dopo le dichiarazioni della dirigente comunale Annalisa Righi, che ha difeso la scelta di passare da un modello itinerante di assistenza ai tossicodipendenti con unità mobile, a una sede fissa, garantendo comunque la disponibilità a organizzare un nuovo incontro con le responsabili del centro.Parole che hanno fatto esplodere la platea: 'Parla come se non ci fossero mai stati incontri. In realtà ce ne sono stati quattro, e non hanno portato a nulla. La situazione è insostenibile: agli spacciatori si sono aggiunti sempre più tossicodipendenti, spesso fuori controllo. Vediamo violenza, sesso in strada, parchi trasformati in latrine e bivacchi nei cortili. Siamo stanchi di promesse e impegni, vogliamo soluzioni concrete o, se non è possibile, che si ragioni sulla chiusura o sul trasferimento del centro.Così non si può andare avanti, non siamo più padroni nemmeno dei nostri cortili.'Una cittadino ha raccontato addirittura di aver accettato che non venisse tagliata l’erba e manutenuta un’area verde per evitare che diventasse luogo di bivacco.Anche l’area di Torrenova è stata al centro del dibattito con le sollecitazioni dei residnti. Nonostante l’impegno dichiarato degli agenti di zona, secondo i cittadini i controlli sono rari o inefficaci:'Segnaliamo da mesi ma non cambia nulla. Il quartiere è stato oggetto di vandalismi e disturbo della quiete pubblica per tutta l'estate e ora preso d’assalto, soprattutto nei weekend, da gruppi di ragazzi che disturbano, danneggiano, minacciano. Dove sono i controlli?'Il comandante Sola, supportato dagli agenti presenti in sala, ha sottolineato che i controlli vengono effettuati regolarmente, ma spesso non è possibile intervenire nel momento esatto in cui si verificano i reati. Perchè è quello il momento in cui i giovani sono perseguibili. Come proprio nei giorni scorsi è successo, quanto - ha ricordato il comandante - 'durante un controllo nell'ara dell'autostazione e del parco Novi Sad, è stato possibile individuare e fermare sul fatto i giovani responsabili di un’aggressione a un ragazzo.'Il nostro impegno è massimo, ma dobbiamo agire nel rispetto dellalegge e delle nostre competenze,' ha ribadito Sola che nel merito ha sottolineato anche il contesto indefiniti, familiare, con il quale si ha a che fare dopo avere fermato i minori: ''Quando li accompagniamo a casa, troviamo situazioni diverse: genitori assenti, altri ignari dei loro spostamenti, altri ancora che li aspettano pronti a rimproverarli'Giulia Paltrinieri ha parlato invece della necessità di ricostruire un senso di comunità attorno a questi giovani, offrendo luoghi e occasioni per sentirsi parte di qualcosa, dando un senso al loro essere parte di una comunità.. Parole che hanno generato mormorii e proteste in sala. Un residente ha chiesto: 'Cosa dobbiamo fare quando ci troviamo davanti a ragazzi che, se ripresi, ci minacciano dicendo che ci ammazzano con un coltello o non o minacciano di spaccarci la faccia?'Un altro punto critico è stato il Parco 22 Aprile, indicato come zona in forte peggioramento rispetto ad una condizione da sempre critica.'Perché non applicate anche qui le azioni che hanno funzionato altrove? - chiede un residente in riferimento alle azioni straordinarie e ai controlli al parco Ducale? Abbiamo speso centinaia di migliaia di euro per il progetto Renzo Piano, ma oggi quell’area è frequentata solo da spacciatori e senza fissa dimora. E non ci sono fondi per garantire un minimo di sicurezza?'Denunce sono arrivate anche per il parcheggio del supermercato all’angolo tra via Albareto e via Nonantolana, trasformato in un bivacco per tossicodipendenti e luogo di prestazioni sessuali a pagamento. Situazione simile per l’area ex Benfra, già al centro di recenti segnalazioni dei residenti per bivacchi abusivi e del sottopasso, dove il Comune ha deciso di chiudere di notte i cancelli del per impedire lo stazionamento abusivo.'Abbiamo scelto di tutelare la sicurezza, impedendo l’accesso nelle ore notturne a chi usa l’area per bivacchi, danneggiamenti e attività illecite. Ogni intervento di ripristino costa migliaia di euro alla collettività,' ha spiegato la Polizia Locale.Nonostante il clima teso e i toni spesso accesi, i cittadini hanno riconosciuto l’importanza di un confronto diretto, anche se, come ha sottolineato un residente, le risposte che attendiamo rispetto per esempio al Drop-In non arrivano. 'Non abbiamo ottenuto soluzioni, ma almeno un confronto franco. Voi siete gli amministratori che abbiamo eletto. Non possiamo far altro che continuare a chiedere risposte e azioni concrete. Non vogliamo arrivare al punto di difenderci da soli o da essere obbligati a trasferirsi altrove. Molti stanno pensando di farlo, ma questa equivale ad una sconfitta per tutti'Gi.Ga.