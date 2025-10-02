Buongiorno,
ho ricevuto finalmente la prima bolletta Hera Tariffa Puntuale. Quindi mi permetto di scrivere a Voi per segnalare la poca trasparenza della stessa.
Il periodo indicato è dal 01-01-2025 al 30-04-2025 e per prima cosa non sono segnati i conferimenti.
In secondo luogo i litri indicati non si capisce in base a cosa siano calcolati. Anche ammettendo una decina di conferimenti con sacchetti da 30 litri (cosa non avvenuta, ne abbiamo fatti meno) sono indicati arrotondando 355 litri di quota variabile. Non mi torna per niente e altro ci sarebbe da aggiungere, ma inutile insistere contro quello che si rivelerà il solito muro di gomma del sistema Modena e Italia. Alla fine mi chiedo soltanto, non quando, ma se mai la finiranno lor signori di prenderci in giro?
Andrea Messori un cittadino ormai disilluso da tutto il sistema
Modena, nuova bolletta Tari: trasparenza zero
Per prima cosa non sono segnati i conferimenti. In secondo luogo i litri indicati non si capisce in base a cosa siano calcolati
Buongiorno,
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Parco Resistenza a Modena, alberi appena messi a dimora dai volontari 'fatti fuori' per piantare i 'bimbalberi'
Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado
Modena, il verde dove non ti aspetti... Macchè degrado è antropologia visiva
Modena, il green senza logica: in via Araldi si tagliano alberi per dar spazio a pergolati fotovoltaiciArticoli Recenti
Terra dei Padri appoggia Francesca Albanese: 'Respingiamo la criminalizzazione della resistenza Palestinese'
Modena, dispiegamento di forze per la partita allo stadio: perchè non è sempre così?
Così la Albanese può permettersi di sbeffeggiare un sindaco che la sta omaggiando
Mezzetti? Un addetto al ciak