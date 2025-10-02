Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, nuova bolletta Tari: trasparenza zero

Per prima cosa non sono segnati i conferimenti. In secondo luogo i litri indicati non si capisce in base a cosa siano calcolati

Buongiorno,
ho ricevuto finalmente la prima bolletta Hera Tariffa Puntuale. Quindi mi permetto di scrivere a Voi per segnalare la poca trasparenza della stessa.
Il periodo indicato è dal 01-01-2025 al 30-04-2025 e per prima cosa non sono segnati i conferimenti.
In secondo luogo i litri indicati non si capisce in base a cosa siano calcolati. Anche ammettendo una decina di conferimenti con sacchetti da 30 litri (cosa non avvenuta, ne abbiamo fatti meno) sono indicati arrotondando 355 litri di quota variabile. Non mi torna per niente e altro ci sarebbe da aggiungere, ma inutile insistere contro quello che si rivelerà il solito muro di gomma del sistema Modena e Italia. Alla fine mi chiedo soltanto, non quando, ma se mai la finiranno lor signori di prenderci in giro?
Andrea Messori un cittadino ormai disilluso da tutto il sistema

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente   

