Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

San Francesco: una pagnotta di pane offerta a tutti

San Francesco: una pagnotta di pane offerta a tutti

Si ripete sabato 4 ottobre l'iniziativa del forno Alberghini di Modena

1 minuto di lettura
'E’ una tradizione solidale che ci piace mantenere e offrire alla comunità; ci teniamo molto ogni anno a rinnovare questo appuntamento per i cittadini modenesi ed in particolare verso le persone con fragilità economica, che sono sempre di più'. Settimo Francesco Alberghini motiva così l’iniziativa che da anni ripete in occasione della Ricorrenza di San Francesco (dal 2026 festa nazionale). Insieme a Francesca Agrate, titolare da quasi 50 anni dello storico Panificio Alberghini, con sede in via Vignolese 138/142, sabato 4 ottobre offriranno a tutti coloro che si presenteranno al panificio Alberghini riceveranno una pagnotta di seme di grano.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Scenari di guerra per gli allievi ufficiali dell'Accademia Militare di Modena

Scenari di guerra per gli allievi ufficiali dell'Accademia Militare di Modena

Reggio Emilia, incendio in concessionaria camper: un operaio ustionato

Reggio Emilia, incendio in concessionaria camper: un operaio ustionato

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos

Ancora occupazioni abusive nella palazzina dell'ex caserma: blitz dei Carabinieri

Ancora occupazioni abusive nella palazzina dell'ex caserma: blitz dei Carabinieri