Gaza: il regista Michelangelo Severgnini questa sera a Montale

Dalle ore 18 al circolo La palafitta il regista Michelangelo Severgnini

Questa sera, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18.00, al Circolo La Palafitta di Montale, si terrà l’evento “Modena insieme per Gaza”, un’iniziativa solidale dedicata alla raccolta fondi per il sostegno a un campo profughi palestinese che ospita circa 200 persone.
La serata prevede la proiezione del docufilm 'Una giornata a Gaza', alla presenza del regista Michelangelo Severgnini, che interverrà per un dibattito con il pubblico sul significato e le implicazioni del suo lavoro, nato per raccontare la quotidianità e le difficoltà della popolazione civile palestinese.

Tra i momenti più attesi, un collegamento telefonico con Gaza tramite Rabi Bouallegue, promotore del progetto solidale 'Pentoloni per Gaza', che porterà una testimonianza diretta dalla Striscia e aggiornerà i partecipanti sull’utilizzo dei fondi raccolti e sulle condizioni del campo.
L’evento si concluderà con una cena condivisa: ciascun partecipante potrà contribuire portando qualcosa da mangiare da condividere con gli altri. La partecipazione è a offerta libera consapevole, interamente destinata alla causa palestinese.

'Un’occasione di riflessione, informazione e solidarietà concreta, in un momento in cui l’attenzione internazionale resta alta sulla drammatica situazione umanitaria a Gaza' - affermano gli organizzatori.

