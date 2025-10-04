'Rispetto per gli organizzatori ma la Flotilla nulla porta Gaza'

In un’intervista rilasciata a Mario Calabresi per il podcast Vivavoce di Chora Media, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha espresso il suo commento sulla Flotilla per Gaza, sottolineando come essa non apporti benefici concreti alla popolazione della Striscia di Gaza.



Il cardinale Pizzaballa ha dichiarato: 'Avrei evitato un confronto così diretto, soprattutto pensando alla gente di Gaza, perché non porta nulla alla gente di Gaza, non cambia decisamente la situazione'. Pur riconoscendo le buone intenzioni degli organizzatori, il patriarca ha auspicato che la vicenda si concluda nel modo più pacifico possibile, invitando a concentrare l’attenzione soprattutto su ciò che accade realmente nel territorio gazawi.



Nei giorni scorsi gli organizzatori della flottilla avevano rifiutato l'offerta dello stesso patriarca di Gerusalemme di consegnare a Cipro gli aiuti per darlo trasportare in Palestina.

Gli attivisti, tra cui una quarantina di italiani, dopo essere stati intercettati dalle forze israeliane sono stati trasportati in un carcere di massima sicurezza. Tra gli italiani sono quattro parlamentari sono stati liberati subito infatti tornare in Italia grazie all'azione diplomatica dell'ambasciatore italiano a Tel Aviv.

