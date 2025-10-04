Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Le Donne Pd: 'Stupro a San Damaso: violenza sessuale affonda le radici in una cultura patriarcale'

Le Donne Pd: 'Stupro a San Damaso: violenza sessuale affonda le radici in una cultura patriarcale'

'Cultura patriarcale che continua a vedere la donna come oggetto, a giustificare l'abuso, a colpevolizzare chi subisce invece di chi agisce'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Esprimiamo profonda preoccupazione per ogni episodio di violenza sessuale che si verifica nel nostro territorio, in quanto ognuno di questi non è solo un fatto individuale, ma il segnale di un problema strutturale che va affrontato con urgenza e responsabilità'. Così il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini, la Coordinatrice della Conferenza delle Donne Democratiche Patrizia Belloi (nella foto) e la responsabile Giustizia della segreteria cittadina Danaida Delaj sullo stupro avvenuto a San Damaso che ha portato all'arresto di un 20enne marocchino.
'Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza alla vittima e riteniamo sia fondamentale che le istituzioni, le forze politiche e la società tutta, rifletta e lavori per trovare soluzioni giuste e concrete per rendere il nostro Paese più sicuro per le donne - proseguono - chiediamo che sia fatta piena luce sui fatti e auspichiamo che la giustizia, a cui crediamo con fiducia, sia, certa, rapida, efficace ed espressione delle garanzie e tutele previste dalla legge'.
'Restiamo convinte che solo tutto ciò non basti - aggiungono le esponenti dem - e che la violenza sessuale affondi le radici in una cultura patriarcale che continua a vedere la donna come oggetto, a giustificare l'abuso, a colpevolizzare chi subisce invece di chi
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
agisce'.
'Per questo, accanto agli strumenti giuridici, serve un lavoro profondo e diffuso di educazione, prevenzione e trasformazione culturale - affermano - occorre intervenire nei luoghi dell’informazione, dell’educazione e del lavoro, promuovendo una cultura del rispetto, del consenso e dell’autodeterminazione femminile. Serve uno sforzo collettivo per superare stereotipi e linguaggi sessisti, per smantellare quei meccanismi che ancora oggi legittimano o minimizzano la violenza. Serve anche più presidio e presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Tutelare le donne significa anche cambiare lo sguardo con cui la società le guarda - concludono Lenzini, Belloi e Delaj - offrendo loro tutele concrete di aiuto in tutte le situazioni di vita quotidiana'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La cattura dello stupratore: 'Ecco come con intuito e analisi siamo arrivati a lui'

La cattura dello stupratore: 'Ecco come con intuito e analisi siamo arrivati a lui'

Alcol e stupefacenti alla guida: incontro formativo Sulpl, Siulp e Usmia

Alcol e stupefacenti alla guida: incontro formativo Sulpl, Siulp e Usmia

'Al mio segnale scatenate l'inferno': così i leader Pro-Pal hanno guidato la folla

'Al mio segnale scatenate l'inferno': così i leader Pro-Pal hanno guidato la folla

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Modena, Guerzoni demansionato da Mezzetti: il Pd ne prende atto e consola il pupillo di Muzzarelli

Stupro di San Damaso, arrestato un 20enne di origine marocchina

Stupro di San Damaso, arrestato un 20enne di origine marocchina

Dilettanti, il punto sulle coppe dei modenesi

Dilettanti, il punto sulle coppe dei modenesi

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umilia

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Mense scolastiche a Castelfranco Emilia, esplode la protesta

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Blocco della tangenziale con corteo Pro-Pal sul tavolo del Ministro Piantedosi

Blocco della tangenziale con corteo Pro-Pal sul tavolo del Ministro Piantedosi

Soliera, il sindaco espone la bandiera della Palestina dal balcone del Municipio

Soliera, il sindaco espone la bandiera della Palestina dal balcone del Municipio

Corteo Pro Pal, Giacobazzi e Platis: 'Dalla Cgil appelli eversivi contro le istituzioni democratiche'

Corteo Pro Pal, Giacobazzi e Platis: 'Dalla Cgil appelli eversivi contro le istituzioni democratiche'

In diecimila al corteo Pro-Gaza che ha bloccato la tangenziale

In diecimila al corteo Pro-Gaza che ha bloccato la tangenziale