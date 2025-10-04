Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La cattura dello stupratore: ecco come con intuito e analisi siamo arrivati a lui

Il Dirigente della Squadra Mobile Mario Paternoster: 'Una sola impronta senza corrispondenza e un identikit parziale gli elementi iniziali'

ll capo della squadra mobile della Questura di Modena Mario Paternoster spiega i dettagli chiave che, pur partendo da pochi elementi nelle mani degli inquirenti (un identikit parziale ed una impronta senza riscontri nei data base), hanno portato all'arresto del ventenne ritenuto responsabile della violenza nei confronti di una donna il 19 agosto a San Damaso, lungo il percorso natura del fiume Panaro.
