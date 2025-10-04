Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina fa il colpo allo scadere: Fiorenzuola ko

Ha dell'incredibile la sconfitta rimediata dal Fiorenzuola sul campo dell'Atletic Cdr Mutina nell'anticipo del campionato di Eccellenza

Ha dell'incredibile la sconfitta rimediata dal Fiorenzuola sul campo dell'Atletic Cdr Mutina nell'anticipo del campionato di Eccellenza: dopo aver subito per tutto il corso dei 90' l'iniziativa dei rossoneri, i modenesi hanno colpito in pieno recupero con Hoxha, il cui cross mal calibrato è diventato polpetta avvelenata per Malagoli,la cui topica ha fatto calare il gelo tra gli uomini di Araldi. Due minuti dopo, al 95', il raddoppio di Gollini. Il castigo per l'incredibile serie di occasioni sprecate dai piacentini nonostante l'esordio dal primo minuto di Antenucci, schierato a fianco di Piro. Tanta sfortuna, ma anche una mancanza di cattiveria in zona gol che costa carissima, ovvero il secondo ko stagionale dopo quello rimediato ad Agazzano. Sul sintetico modenese,tanti rimpianti e soprattutto il rischio di vedere aumentare il ritardo dalle prime della classe in campo domenica.
Spogliatoi. Todo Barbieri, ds del Fiorenzuola: “Sconfitta assurda, già il pareggio ci starebbe stato stretto, figuriamoci la sconfitta, assolutamente immeritata. Abbiamo giocato a una porta sola sprecando una marea di occasioni, poi nel finale abbiamo subito un gol balordo. Incredibile”.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-FIORENZUOLA 2-0
ATL CDR MUTINA: Auregli, Boilini, Hajbi, Caselli A, Serra, Vacondio (58 Gargano), Teggi (49 Ognibene), Caselli M.,Fantastico (91 Gollini), Cuoghi,Panzanato (54 Hoxha). A disposizione: Schena, Lazzaretti, Canosa, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli
FIORENZUOLA: Malagoli, Della Giovanna,Macchioni ( 68Pinelli) , La Vigna, Varoli, Benedetti, Parisi (c), Bandaogo, (62 Lori)Antenucci, Piro, Morrone (50 Postiglioni). A disposizione: Cantoni, Borrelli, Pertica, Pinelli, Lori, Bertelli, Sensi, Mancini. All. Araldi
Arbitro :Fanelli di Perugia
Reti: 89' Hoxha, 94' Gollini
Note: ammoniti: Panzanato, La Vigna, Hoxha, Serra
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

