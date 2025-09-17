Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, il patron Morselli: 'Questa Cdr Mutina sta crescendo'

'Samo orgogliosi di fare questa categoria, la Serie A dei dilettanti, misurandoci con squadre che vanno da Bologna fino all'alto Piacentino'

Alla serata degli sponsor nel tradizionale appuntamento da “Bobotti”, il patron dell'Atletic Cdr Mutina Gian Lauro Morselli ha parlato di questo inizio di stagione in Eccellenza, categoria che vede per la prima volta la partecipazione della società orange. 'Debbo innanzitutto rimarcare – ha detto Morselli – che lo scorso anno abbiamo vinto la Promozione ma non era così scontato: vincere non è mai facile, anche in Terza categoria. Siamo orgogliosi di fare questa categoria, la Serie A dei dilettanti, misurandoci con squadre che vanno da Bologna fino all'alto Piacentino. Siamo partiti bene questo grazie anche a un gran gruppo che si è creato e alla squadra che hanno allestito i miei due ds Pier Francesco Pivetti e Fabio Chiarabini, ma voglio ringraziare anche il nostro team manager Matteo Di Bonaventura. Oltre a una rosa di 27 giocatori, abbiamo anche uno staff tecnico di 8 persone e 15 dirigenti che ci danno una mano: non sono pochi. Ora però pensiamo a far bene questo campionato prima di tutto mettendoci alle spalle 6 squadre, poi vedremo cosa si potrà fare'.
E' intervenuto alla serata anche lo storico presidente della Cdr Mutina Giovanni Maggi: 'Mi unisco alle parole di Gian Lauro e dico che prima di tutto dobbiamo mantenere questa categoria che nello storia dell'Atletic Cdr (73 anni) non c'è mai stata. In Emilia Romagna poi ci sono solo due gironi di Eccellenza, con 18 squadre per ogni girone e noi siamo orgogliosi di far parte di questo campionato. Se pensiamo alle tante società che ci sono in Emilia Romagna e soprattutto a Modena, questo ci fa onore. L'obiettivo quest'anno è consolidarci in questa categoria poi in futuro vedremo se si potrà fare di più...'.
Matteo Pierotti

