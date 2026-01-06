Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza: rosso al 44' a Hoxha, il Terre di Castelli dilaga contro il Cdr Mutina

Un ottimo Terre di Castelli supera con un poker una Cdr Mutina troppo nervosa

Un ottimo Terre di Castelli supera con un poker una Cdr Mutina troppo nervosa che gioca dal 44' in 10' per il rosso a Hoxha.

Al 7' Esposito entra in area in velocità e batte Malagoli calciando sotto la traversa: 0-1. All' 8' e 9'Giordano e Vezzani ancora pericolosi, Malagoli para. Al 10' Hoxha impegna Gibertini. Al 19' viene annullato un gol a Gualdi per fuorigioco. Al 33' Vacondio crossa in mezzo ma nessuno per la conclusione. Al 39' Vacondio servito da Gargano calcia alto. Al 44' Hoxha viene atterrato in area, protesta per il mancato rigore e l' arbitro lo espelle. Al 48' miracolo di piede di Gibertini sulla conclusione di Fantastico. Al 52' cross in area e rete di Dembacj in semisforbiciata: 0-2. Al 57' rigore per la Cdr per un tocco di mano, trasforma Fantastico: 1-2. Al 60 Barbolini serve Tzvetkov in velocità che tira e segna la rete dell'1-3. Al 65' parata di Malagoli su tiro di Corsi. Al 70 Bruno segna l' 1-4 con un tiro da fuori.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-TERRE DI CASTELLI 1-4

ATL CDR MUTINA: Malagoli, Vacondio, Gargano, Caselli, Serra, Mazzoni (75' Panzanato), Cuoghi (62' Sakaj), Gualdi (51' Hajbi), Fantastico (62' Teggi), Hoxha, Cremaschi (75 Bellucci). A disp.: Schena, Gollini, Canosa, Bonacini. All. Paganelli

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli, Barbolini, Bruno (76' Ceccarelli), Tzvetkov, Esposito (76' Guidotti), Palmiero (71' Azzi), Nait (65' Corsi), Dembacj (c), Vezzani (49 Zironi), Giordano. A disp.: Venturelli, Ben Driss, Hysen, Mondaini. All. Cattani

ARBITRO: Chouiref di Piacenza

RETI: 7' Esposito 52' Dembacj 57 Fantastico 60 Tzvetkov 70 Bruno

NOTE: spettatori 80. Ammoniti: Bruno, Hoxha, espulso al 44' Hoxha

Matteo Pierotti

