Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi la spunta il Fiorenzuola

Al 4’ Mata si porta a rimorchio Bertelli il cui tiro è sventato dall’ex Malagoli in angolo. Pertica scodella un cross per il colpo di testa di Antenuci, parato. Bertelli al 21’va al tiro ma la mira è alta. Il Fiorenzuola è tutto sbilanciato in attacco e la palla che perde Mata sul pressing di Caselli è fatale. Il giocatore modenese si fa tutto il campo di corsa, smista a Hoxha che con un preciso tiro fa carambolare la palla sul palo e poi in rete (26’). Fiorenzuola che accusa il colpo per un paio di minuti poi si riprende ed è sempre Pertica a creare rischi. Il suo diagonale salta Malagoli e sbatte sugli stinchi di Ognibene che involontariamente mette nella propria porta. Sul pari ritrovato i valdardesi non riescono ad affondare in maniera concreta, perdono qualche collegamento accentuato dal feroce pressing modenese. Si riprendono alla fine del primo tempo con una combinazione Antenucci-Pertica-Antenucci che va fuori di poco. Ripresa pirotecnica accesa da un angolo dii Mata,
palla in area respinta corta dalla difesa ospite, Bertelli dal limite calcia di potenza all’incrocio dei pali per il 2-1.
Il tabellinoFIORENZUOLA- CDR MUTINA 3-2
Fiorenzuola (3-5-2): Cantoni; Dellagiovanna, Benedetti, Zucchini (18’st Varoli); Pertica (25’st Caradonna), Bertelli, La Vigna (18’st Postiglioni), Mata (36’st Morrone), Macchioni; Antenucci (47’st Pinelli), Piro (Delti, Negri, Borrelli, Parisi).
CDR Mutina (4-3-1-2): Malagoli; Gargano, Ognibene, Sera, Hajbi; Cuoghi, Caselli, Sakaj (33’st Gualdi); Cremaschi; Hoxha, Fantastico (33’st Teggi) (Schena, Bartoli, Gollini, Canosa, Mazzoni, Bonacini, Bellucci). All.Paganelli
Arbitro: Antoni di Reggio Emilia (Zappavigna e Sirico)
Reti: 26’pt Hoxha, 30’pt Ognibene (autorete), 3’ st Bertelli, 4’st Antenucci, 10’st Sakaj
Ammoniti: Hoxha, Pertica, Cuoghi
Angoli: 6-0
Recupero: 2’ e 5’
Spettatori 300 circa
Matteo Pierotti