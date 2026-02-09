Eccellenza, la Cdr Mutina si illude poi la spunta il Fiorenzuola

Il tabellino

Il Fiorenzuola va sotto, poi la ribalta e alla fine la vince 3-2 vendicando la sconfitta, immeritata, dell'andata con la Cdr Mutina.Al 4’ Mata si porta a rimorchio Bertelli il cui tiro è sventato dall’ex Malagoli in angolo. Pertica scodella un cross per il colpo di testa di Antenuci, parato. Bertelli al 21’va al tiro ma la mira è alta. Il Fiorenzuola è tutto sbilanciato in attacco e la palla che perde Mata sul pressing di Caselli è fatale. Il giocatore modenese si fa tutto il campo di corsa, smista a Hoxha che con un preciso tiro fa carambolare la palla sul palo e poi in rete (26’). Fiorenzuola che accusa il colpo per un paio di minuti poi si riprende ed è sempre Pertica a creare rischi. Il suo diagonale salta Malagoli e sbatte sugli stinchi di Ognibene che involontariamente mette nella propria porta. Sul pari ritrovato i valdardesi non riescono ad affondare in maniera concreta, perdono qualche collegamento accentuato dal feroce pressing modenese. Si riprendono alla fine del primo tempo con una combinazione Antenucci-Pertica-Antenucci che va fuori di poco. Ripresa pirotecnica accesa da un angolo dii Mata,palla in area respinta corta dalla difesa ospite, Bertelli dal limite calcia di potenza all’incrocio dei pali per il 2-1.Ancora Fiorenzuola all’assaltto, con tiro di Pertica respinto da Malagoli, arriva Antenucci che mette dentro. Due gol in un paio di minuti, Mutina apparentemente in ginocchio ma la formazione di mister Paganelli rinasce dalle sue stesse ceneri e si getta all’attacco. Cross di Cuoghi, Fantastico tenta la rovesciata volante, Cantoni si oppone con un bell’intervento ma la palla rimane nei pressi e Sakaj è più veloce dei rossoneri firmando il 2-3 che riapre la partita. Ora combattuta in ogni parte del campo, bella ,spettacolare con ribaltamenti di fronte. Malagoli si salva di piede su di una conclusione di Bertelli, Fantastico al 14’ci prova con un diagonale respinto da Cantoni. Cresce il Mutina ma il Fiorenzuola sa soffrire e riprende in mano la gara. Il diagonale di Pertica sarebbe letale solo se Varoli e Antenucci in spaccata arrivassero in tempo per la deviazione. I cambi di Araldi, danno nuova linfa . La punizione di Caradonna è un assist per Macchioni stoppato da Malagoli, Hajbi poco dopo nel tentativo di liberare centra la propria traversa, i rossoneri si blindano e spengono le ultime velleità ospiti.FIORENZUOLA- CDR MUTINA 3-2Fiorenzuola (3-5-2): Cantoni; Dellagiovanna, Benedetti, Zucchini (18’st Varoli); Pertica (25’st Caradonna), Bertelli, La Vigna (18’st Postiglioni), Mata (36’st Morrone), Macchioni; Antenucci (47’st Pinelli), Piro (Delti, Negri, Borrelli, Parisi).All.AraldiCDR Mutina (4-3-1-2): Malagoli; Gargano, Ognibene, Sera, Hajbi; Cuoghi, Caselli, Sakaj (33’st Gualdi); Cremaschi; Hoxha, Fantastico (33’st Teggi) (Schena, Bartoli, Gollini, Canosa, Mazzoni, Bonacini, Bellucci). All.PaganelliArbitro: Antoni di Reggio Emilia (Zappavigna e Sirico)Reti: 26’pt Hoxha, 30’pt Ognibene (autorete), 3’ st Bertelli, 4’st Antenucci, 10’st SakajAmmoniti: Hoxha, Pertica, CuoghiAngoli: 6-0Recupero: 2’ e 5’Spettatori 300 circa