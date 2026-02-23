Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina fa il colpo ad Agazzano

La Cdr Mutina vince con molto sofferenza sul campo dell'Agazzanese e continua a risalire la classifica

Con una rete di Cremaschi in avvio di gara, la Cdr Mutina vince con molto sofferenza sul campo dell'Agazzanese e continua a risalire la classifica. Il ds degli orange Fabio Chiarabini: 'Partita tirata a alti ritmi, ottima prestazione contro una squadra forte e combattiva”. Il mister dell'Agazzese Gianluca Piccinini recrimina: 'Pur con una formazione largamente rimaneggiata, abbiamo tenuto testa alla Cdr Mutina, che è un'ottima squadra e debbo dire che avremmo meritato come minimo il pareggio. Purtroppo con questa sconfitta dobbiamo dire addio ai playoff. Per impegno e abnegazione ai ragazzi ho davvero nulla da rimproverare. Hanno dato tutto, facendo quasi interamente la partita e sapendo interpretare in maniera più che plausibile l’inedito modulo che abbiamo provato solo settimana scorsa. Ma ci è mancato il gol, tra diverse occasioni sciupate e la jella sul palo di Carella, e siamo qui a commentare nuovamente una sconfitta del tutto immeritata e che fa male'.

Il tabellino

AGAZZANESE-ATLETIC CDR MUTINA 0-1

MARCATORI: 13′ Cremaschi

AGAZZANESE: Bertozzi, Negri, Bradarisky, Gueye (65′ Farina), Ioance, Caffarra (59′ Fermi), Russo (81′ Concari), Pastorelli (59′ Mehmetaj), Carella, Mastrototaro, Vai. A disposizione: Masotino, Vago, Baraba, Soumahoro, Berte, Farina. All. Piccinini

CDR MUTINA: Malagoli, Gargano, Hajbi, Sakaj, Serra, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi (77′ Gollini), Fantastico (77′ Teggi), Hoxha (80′ Panzanato), Cremaschi (73′ Ognibene). A disposizione: Schena, Canosa, Bonacini, Mazzoni, Bellucci. All. Paganelli

ARBITRO: Consulo di Bologna

AMMONITI: Fantastico, Russo, Teggi

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

