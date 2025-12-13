Eccellenza, anche il sindaco Mezzetti alla festa degli auguri della Cdr Mutina

C'era anche il sindaco Mezzetti giovedì sera la festa degli auguri di Natale dell’Atletic Cdr Mutina, che si è svolta da Bobotti sui viali a Modena. 'La nostra gioia come Comune – ha detto il sindaco - è di avere una terza squadra cittadina che si fa onore. Vedo che anche in Eccellenza state andando ancora bene, ma si può fare sempre ancora meglio. Comunque rimanere nelle prime dieci, al primo anno, è già un successo'. Dopo i saluti del presidente Giovanni Maggi è stato il patron Gian Lauro Morselli a chiudere la serata.

'Prima di tutto devo dire grazie alla nostra famiglia degli sponsor – le sue parole – che ci sostengono da sempre. Siamo nella Serie A dei dilettanti, come per me è l’Eccellenza, e sono fortunato ad avere al mio fianco uno staff dirigenziale con persone serie e competenti come Pivetti, Chiarabini, Di Bonaventura e Venturelli. In campo stiamo accompagnando i risultati all’educazione e allo stile e sapete tutti quanto io ci tenga. Voglio dire grazie ai ragazzi più giovani che stanno giocando meno, ma che in allenamento danno tutto. Ci sarà spazio anche per loro. La classifica ci vede al settimo posto per ora, una posizione medio alta: si può fare anche qualcosa di meglio, ma da matricola sono soddisfatto. Io comunque do sempre un occhio alle squadre che sono dietro e a marzo tireremo i primi conti. Domenica mi piacerebbe chiudere bene questo eccezionale 2025 con un successo sul Fabbrico, so che ci tiene anche il nostro Ricaldone che gioca in casa'.

Matteo Pierotti

