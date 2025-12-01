Eccellenza, la Cdr Mutina fa soffrire la capolista Nibbiano

La Cdr Mutina viene raggiunta a tempo scaduto dalla capolista Nibbiano che recrimina per 3 gol annullati. Quasi all'ultimo respiro il Nibbiano conserva imbattibilità e primato, pur in coabitazione con la Vianese, raddrizzando in maniera strameritata la sfida col Mutina. Del subentrato Piscicelli, su cross respinto corto dell'altrettanto neo entrato Rebolini, il gol valso il prezioso punto ai biancazzurri, peraltro premio minimo in rapporto all'enorme mole di gioco sviluppata e ai ben tre gol (almeno due dei quali apparsi regolari) che si sono visti misteriosamente annullare. Ottima comunque la prova della squadra di Paganelli nonostante i tanti assenti per infortunio.

Il tabellino

CDR MUTINA-NIBBIANO&VALTIDONE 1-1

Cdr Mutina: Schena, Vacondio, Hajbi,

A.Caselli, Serra, Ricaldone, Cuoghi (37'st Cremaschi), Gualdi (45'st Canosa), Fantastico (21'st Teggi), Hoxha, Gargano. A disp: Auregli, Ognibene, Bonacini, Mazzoni, Panzanato, Bellucci. All: Paganelli.

Nibbiano&Valtidone: Guerci, Setti (14'st Piscicelli), Vecchi (25'st Ababio), Alcibiade, Fogliazza (14'st Tambussi), Boccenti, Minasola, Jakimovski (36'st Rebolini), Grasso, Lancellotti, Hasanaj (1'st Carrasco). A disp: Serena, Iasoni, Bassoli, Binelli. All: Rastelli.

Arbitro: Hrlovic di Venezia (Coletta-Gesmundo).

Reti: 13'pt Hoxha, 49'st Piscicelli.

Note: Espulso Alcibiade al 15'st per proteste. Ammoniti: Canosa. Recupero: 2'-6'.

Matteo Pierotti