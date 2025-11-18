Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

In Eccellenza il Rolo ha esonerato mister Lauro Bonini e ha dato la panchina alla coppia Andrea Tedeschi e Max La Rosa

Cambiano altre panchine dei dilettanti.

In Serie D, si chiude dopo poco più di un mese l’esperienza toscana di Riccardo Boschetto, tecnico piemontese con trascorsi importanti sulle panchine di Saluzzo, Asti e Pro Dronero, chiamato a ottobre dal Tuttocuoio per rilanciare la squadra neroverde. La società ha comunicato ufficialmente la separazione consensuale attraverso una nota diffusa sui propri canali.

Una parentesi breve, intensa e purtroppo senza il tempo necessario per imprimere davvero la propria impronta. Boschetto aveva accettato la sfida toscana dopo le ultime esperienze in Piemonte, portando con sé idee chiare, entusiasmo e competenze riconosciute. Ma i risultati, evidentemente, non hanno soddisfatto le aspettative del club.

Il Tuttocuoio ha annunciato contestualmente il ritorno in panchina di Aldo Firicano, figura già nota nell’ambiente neroverde e pronto a riprendere la guida tecnica della prima squadra. Una scelta nel segno della continuità interna e dell’esperienza, in un momento in cui servono certezze immediate.

In Eccellenza il Rolo ha esonerato mister Lauro Bonini e ha dato la panchina alla coppia Andrea Tedeschi e Max La Rosa. Fatale a Bonini la sconfitta interna di domenica contro il Terre di Castelli ma soprattutto i rapporti ormai deteriorati coi giocatori. A questo punto non è più scontato che Covili parta.
C'è anche da dire che la società non ha digerito il fatto che il Rolo non sia ancora riuscito a vincere una partita in casa, nel proprio fortino dove gli anni passati ha costruito tante salvezze. Va anche detto che con quella rosa il Rolo non può avere quelle classifica. La coppia Tedeschi-La Rosa debutterà sabato a Formigine in una sfida delicatissima anche per la formazione modenese.

In Seconda categoria la Novese ha esonerato mister Lanfredi e ha preso al suo posto Simone Barozzi, ex Campogalliano.

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

