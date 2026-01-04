Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Carpi sconfitto ad Alessandria dalla Juventus Next Gen

Una vittoria netta frutto delle reti di Puczka e Okoro

La Juventus Next Gen è troppo forte e supera il Carpi per 2-0 al Moccagatta di Alessandria. Una vittoria netta frutto delle reti di Puczka e Okoro.
Il vantaggio arriva al 24': dopo più tentativi respinti Puczka è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a spingerlo in rete da pochi passi. Il 2-0 viene siglato a pochi istanti dall’intervallo: Okoro sfrutta un’imbucata di Faticanti e chiude il primo tempo.
Nella ripresa il Carpi prova a cambiare passo, affidandosi soprattutto alle conclusioni dalla distanza. Cecotti colpisce la traversa, Zagnoni non trova lo specchio, ma è la Juventus Next Gen ad avere sempre la partita in mano.

Tabellino

Juventus Next Gen vs AC Carpi 2-0 (2-0)
Reti: 24′ Puczka (J), 45′ Okoro (J)
Juventus NG (3-4-2-1): Mangiapoco (dal 77′ Fuscaldo); Turicchia, Gil Puche, Brugarello; Cudrig, Faticanti, Owusu (dall’88’ Ngana), Puczka; Okoro (dal 64′ Deme), Anghelè (dall’88’ Amaradio); Guerra (dal 64′ Perotti). A disposizione: Bruno, Scaglia, Martinez Crous, Savio, Mazur, Vacca, Pagnucco. All. Brambilla
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Pitti (dall’88’ Panelli); Tcheuna (dal 46′ Stanzani), Figoli, Rosetti (dal 46′ Pietra), Cecotti; Casarini, Forte (dal 46′ Cortesi, dal 55′ Arcopinto); Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Verza, Toure, Mahrani. All. Cassani
Arbitro: Sig. Maresca sez. Napoli/ Assistenti: Celestino – Minutoli/ 4° Ufficiale Sig. Colaninno (Nola)/ Operatore FVS Sig. Ambrosino (Nichelino)
Ammoniti: Rossini (C), Gerbi (C), Anghelè (J), Perotti (J)
Recupero: 4’ p.t.; 5’ s.t.
Foto Carpi calcio

