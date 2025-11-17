Eccellenza, la Cdr Mutina pareggia con l'Arcetana e perde anche Boilini

Il tabellino

L'Arcetana prosegue la propria serie utile, cogliendo un pareggio in rimonta che riveste un notevole valore sotto ogni punto di vista. Oggi, sul sintetico 'Bolelli' di Campogalliano, si è giocato per il tredicesimo capitolo del campionato di Eccellenza: i biancoverdi hanno impattato 1-1 con i padroni di casa targati Atletic Cdr Mutina. Gli arancioni d'oltre Secchia, guidati dall'ex di turno Andrea Paganelli, viaggiano ormai stabilmente nei piani medio-alti della graduatoria. Nel corso della prima frazione di gioco, gli ospiti hanno incontrato qualche difficoltà nel controbattere all'oggettiva vivacità avversaria: tuttavia Messori e soci si sono resi autori di un secondo tempo davvero maiuscolo, arrivando così a legittimare in pieno il prestigioso risultato ottenuto. Dopo i successi su Campagnola e Corticella, l'organico allenato da Cristian Borghi ha quindi inanellato la terza sfida consecutiva senza sconfitte.Spogliatoi. Il patron della Cdr Mutina Gian Lauso Morselli a fine gara: “Purtroppo dopo aver perso Matteo Caselli la cui stagione è praticamente finita, oggi si è infortunato gravemente anche Boilini: anche per lui si prevede un lunghissimo stop e stagione probabilmente finita. Abbiamo perso due colonne. Poi, come se non bastasse, il portiere Auregli è fuori da due settimane.Davvero uno momento difficile per noi a livello di infortuni”.ATLETIC CDR MUTINA - ARCETANA 1 - 1RETI: 22'pt Boilini (Acm), 12'st Messori (Ar).ATLETIC CDR MUTINA: Schena, Vacondio, Boilini (dal 37'pt Hajbi), Caselli A., Serra, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi (dal 27'st Teggi), Fantastico, Hoxha, Panzanato. A disp.: Auregli, Bartoli, Gargano, Canosa, Mazzoni, Bonacini, Bellucci. Allenatore: Andrea Paganelli.ARCETANA: Antonioni, Fiorentini (dal 27'st Grillenzoni), Ceci, Blotta, Maccabruni, Barbati, Barbieri (dal 1'st Andreotti), Bassoli (dal 1'st Pigati), Messori, Poligani, Elatachi (dal 37'st Ferri). A disp.: Rebottini, Laamane, Rinaldi, Prandini, Ferrari M. Allenatore: Cristian Borghi. ARBITRO: sig.ra Ferrini di Cesena (assistenti Campisi di Bologna e Carandina di Ferrara).NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti Serra (Acm), Maccabruni e Bassoli (Ar).