Volley Modena, prima vittoria casalinga al tiebreak contro Padova

Tre tiebreak nelle ultime quattro gare e la seconda vittoria stagionale, prima tra le mura amiche del PalaMadiba. Il Volley Modena in un match tutt’altro che facile contro la Nuvolì Altafratte Padova si regala il primo successo casalingo. Sognano per un frangente di gara anche i tre punti le ragazze di coach Biagio Marone, ma possono festeggiare alla grande anche un successo al quinto set vista la portata dell’avversario di giornata che fino alla scorsa settimana guidava la classifica imbattuta prima del ko casalingo con Talmassons.In avvio nella metà campo modenese è confermato il sestetto di una settimana fa con Imola che vedeva Lancellotti al palleggio, Nonnati opposta, Visentin e Fusco in posto quattro, Marinucci e Credi al centro con Righi libero. Dall’altra parte della rete Padova risponde con Stocco in regia, Hanle opposta, Erika Esposito e Fiorio in banda, Bovo e Catania al centro con Maggipinto libero. Pronti, via sono subito le ospiti a prendere in mano le redini mettendo in cascina qualche piccolo break di vantaggio fino al 14-12, quando si apre un turno di servizio particolarmente favorevole in cui Modena si ritrova sotto fino al 20-12 prima del 25-17 finale.Al cambio campo serve un cambio di marcia che arriva prontamente con il 3-0 iniziale e Marinucci che fa 7-4 in fast riscattando il difficile inizio di gara. Il parziale più pesante, però, lo scava Fusco in attacco aiutata anche dall’errore di Esposito e dalla diagonale vincente di Nonnati per il 15-6. Qui Padova ha una reazione, Modena inizia a sbagliare qualcosa di troppo, ma chiude comunque 25-22 con la propria opposta. Il terzo parziale si apre alla grande come il precedente con Nonnati a martellare e Padova va sotto nonostante l’ottimo ingresso di Mazzon per Hanle. Fast e due ace per Marinucci scavano il solco fino al 12-4 poi Modena chiude 25-21 con l’attacco di seconda di Lancellotti. Con il vento in poppa le gialloblù sognano e partono forte nel quarto con Visentin che mette a terra l’ace del 6-3 dopo due muri di Marinucci. Padova ricuce sul 10-10 e poi allunga sul turno di servizio di Stocco fino al 15-10 scavando così il solco decisivo per portare la gara al tiebreak con il contestato punto di Fiorio dopo un muro di Credi che, a detta di tutta la metà campo modenese, era terminato a terra e non difeso da Maggipinto.Al di là dell’episodio, però, Padova ha meritato di portare il match al quinto set che Modena ha iniziato avanti 6-4 con Visentin prima del sorpasso ospite con la diagonale di Esposito per il 10-8. Mazzon ha la palla per il +3 e la mette a terra, ma pestando la linea dei tre metri da seconda linea e commettendo un fallo decisivo perché concede un cambio palla fondamentale a Modena che poi pareggia sull’11-11 quando il servizio di Fusco torna sul nastro e viene pulito da Visentin prima dell’attacco out di Esposito per il sorpasso modenese. Il break decisivo, però, è il mani out ancora di Visentin per il 14-12 prima del muro di Nonnati che chiude la gara 15-13 regalando il prezioso successo.