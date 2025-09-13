Eccellenza, la Cdr Mutina si inchina alla capolista Vianese

Tabellino

Vianese inarrestabile e per una notte prima in classifica da sola a punteggio pieno dopo tre giornate del campionato di Eccellenza. La corazzata guidata da mister Umberto Sarnelli, nell’anticipo del terzo turno, batte per 2-0 l’Atletico Cdr Mutina realizzando un gol per tempo, prima con Cortesi, poi, allo scadere, col bomber Bertetti. Venendo alla cronaca della gara, che si è giocata di nuovo al Maracanà di Carpineti, in attesa del completamento del manto sintetico del Comunale di Viano, di fronte a una buona cornice di pubblico, la Vianese scende in campo senza Gonzalo Martinez, fermato da un dolore muscolare, comunque presente in panchina, schierando al suo posto Riccardo Vaccari dietro a Oubakent e Bertetti. La partita è interessante fin da subito e dopo 5’ Oubakent batte veloce una punizione verso la porta difesa da Auregli, ma l’estremo ospite è attento respinge la conclusione. Le due squadre si studiano, ma la Vianese mantiene il predominio del campo, tant’è che al 19’ Bertetti serve Vaccari che calcia bene dal limite, ma Auregli compie un autentico miracolo e respinge la sfera; l’azione non finisce, perché la palla arriva sui piedi dello stesso Bertetti che conclude a botta sicura, ma Auregli fa in tempo a rialzarsi e a chiudere nuovamente lo specchio con un eccellente intervento in calcio d’angolo.Al 25’ ci prova ancora la Vianese con una punizione di Zanazzi da fuori area, ma la barriera ribatte la conclusione e l’azione sfuma. Al 33’ la Vianese legittima il predominio territoriale: Oubekent si accentra da sinistra e conclude di destro; Auregli c’è e respinge, ma anche Cortesi è ben appostato e approfitta della palla che rimane in area, a pochi passi dalla porta dell’Atetico, tanto che da non avere alcuna difficoltà nello spingerla in rete: 1-0. L’Atletico cerca di reagire, ma la Vianese non concede nulla; anzi, al 35’ è Zanazzi a impegnare Auregli con un insidioso colpo di testa sul palo opposto.Nella ripresa, dopo un quarto d’ora di gioco Oubekent, come sempre inarrestabile, salta l’uomo poi conclude a giro dal limite, ma Auregli c’è e devia la sfera oltre la traversa con un ottimo intervento. Passano 5 minuti e la Vianese ci riprova: Bertetti difende bene palla in area di rigore, poi calcia rasoterra, ma il portiere modenese respinge di piede. Al 27’ ci prova finalmente l’Atletico, ma il tiro di Panzanato dal limite viene parato con sicurezza da Della Corte.I modenesi a questo punto insistosno alla ricerca del pareggio e al 31’ si fanno pericolosi con un’incursione di Hoxha, che si infila in area, ma non trova il tempo per la battuta, con la sfera che termina sul fondo. Al 42’ il neo entrato Iacovoni, ultimo acquisto della Vianese, supera Ricaldone in velocità, poi conclude deciso, ma Auregli è ancora bravo a deviare la palla in corner; poi, dulcis in fundo, al 45’ la Vianese chiude il conto: Bertetti, servito sul filo dell’off side da Iacovoni trafigge Auregli a pochi passi dal portiere con un tocco deciso: 2-0.VIANESE-ATLETIC CDR MUTINA 2-0Reti: al 33’pt Cortesi, al 45’st Bertetti.Vianese: Della Corte, Cortesi (dal 33’st Martini), Silvestro, Bernabei, Moretti, Contipelli, Oubakent (dal 44’st Pezzani), Cesar Tesa (dal 20’st Iacovoni), Bertetti (dal 45’st Falanelli), Vaccari (dal 45’st Zafferri), Zanazzi. A disp.: Caccialupi, Paterlini, Di Gesù, Martinez. All.: Umberto Sarnelli.Atletico Cdr Mutina: Auregli, Vacondio, Boilini (dal 33’st Ognibene), Andrea Caselli, Serra, Ricaldone, Cuoghi, Matteo Caselli, Teggi (dal 37’st Gollini), Hoxha, Panzanato. A disp.: Schena, Bonacini, Lazzaretti, Mazzoni, Canosa, Gargano, Bellucci. All.: Paganelli.Arbitro: Donati di Chiavari.Note: ammoniti Oubakent e Cesar Tesa (V), Vacondio, Ricaldone e Hoxha (A).