Eccellenza, doppietta di Hoxha, la Cdr vince in coppa

La Cdr batte il Rolo con una doppietta di Hoxha e vola in vetta al girone col Fabbrico

La Cdr batte il Rolo con una doppietta di Hoxha e vola in vetta al girone col Fabbrico, reggiani eliminati. Al 19’ Catellani tira alto, al 23’ Hoxha si smarca di alcuni difensori entra in area e segna il vantaggio, al 28' Gollini impegna Vitale. Al 30’ ancora Hoxha in area spiazza Vitale per il 2-0. Prima del riposo Schena dice di no a Boccaletti. Nella ripresa al 55’ Panzanato tira alto come Borghi al 70’. Lo stesso Borghio accorcia al 76’ da fuori area. Nel finale all’81’ Lazzaretti da fuori sfiora il 2-2. All’88' Cuoghi prova a giro ma la palla esce ancora.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-ROLO 2-1
ATL CDR MUTINA: Schena, Gargano, Bonacini (53 Vacondio), Lazzaretti, Ognibene, Mazzoni, Canosa, Gollini ( 65 Caselli M), Teggi (45 Panzanato), Hoxha (45 Cuoghi), Bellucci. A disp. Auregli, Bartoli, Serra, Caselli A., Caselli M., Boilini. All. Paganelli
ROLO: Vitale, Lorenzini, Quitadamo (51 Bassoli), Petrosino, Cabassa, Lo Bello, Catellani (60 Iodice), Grammatica, Boccaletti, Borghi (c), Puglisi (45 Serrouk). A disp.: Canuti, Galli, Pappaianni, Covili, Habib. All. Bonini Arbitro: Battilani di Imola
RETI: 23' e 30' Hoxha, 76' Borghi
NOTE: Ammoniti : 44' Teggi 50' Catellani
Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

