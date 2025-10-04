'Pasticcio Volley Modena, dal Comune mancanza di chiarezza'
Il consigliere Maria Grazia Modena: 'La leggerezza e gravità dei comportamenti da parte di ben due assessori non può passare sotto silenzio'
'Si perché a Modena, se c’è dovizia di palestre e altre sono in costruzione, solo il Palapanini è a norma per le specifiche tecniche federali richieste dalla Federazione Volley per poter disputare il campionato di A2 femminile e l’ipotesi PalaPanini [gestito dalla società Modena Volley (squadra maschile)] però sfuma rapidamente, si dice fondamentalmente per mancanza di garanzie economiche da parte di Volley Modena.
'A questo punto, fidandomi quel tanto delle parole degli attori in campo, per fare chiarezza su quel pasticcio ho pensato di documentarmi, per cui nel mio ruolo di Consigliere comunale ai sensi del regolamento il 25 settembre ho eseguito un accesso agli atti del Comune chiedendo: “di avere copie di atti ed informazioni sugli accordi scritti e non scritti intercorsi tra gli assessorati competenti, la società di pallavolo Volley Modena e il gestore del PalaMadiba compreso quelli inviati il 23 settembre 2025 alla Lega Volley nazionale e quant’altro riguarda quanto è emerso in data odierna sugli organi di stampa locali”. con l’accettazione di VolleyModena di giocare al PalaMadiba, ciononostante permane il disagio e l’insicurezza di avere attraversato una zona d’ombra nella quale i quattro attori pare abbiano navigato a vista, cosa assolutamente intollerabile da parte di rappresentanti pubblici di cui dovranno dare una qualche spiegazione, soprattutto quando in gioco ci sono cifre importanti di cui i cittadini chiedono un onesto rendiconto.
