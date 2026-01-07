Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Prestazioni sanitarie: l'Ausl proroga le convenzioni con le assicurazioni private

Prestazioni sanitarie: l'Ausl proroga le convenzioni con le assicurazioni private

La parte due dell'analisi degli atti che sanciscono le prestazioni date dai sanitari Ausl ai clienti delle assicurazioni private

3 minuti di lettura
La definizione, anche economica, di prestazioni sanitarie corrisposte da personale Ausl, sia dipendente sia già operante nella professione intramoenia, a cittadini clienti di assicurazioni private. E' questo il nocciolo delle convenzioni che con la fine del 2025 l'Ausl ha prorogato per altri 6 mesi con un nutrito elenco di gruppi assicurativi privati che stipulano polizze salute. Soggetti privati che a loro volta utilizzano strutture pubbliche per erogare i servizi e le prestazioni comprese nei pacchetti assicurativi dei loro clienti. Prestazioni che proprio perché a pagamento e legate ad una assicurazione avvengono di prassi con tempi celeri o molto più celeri rispetto alle normali procedure per ricevere una prestazione in regime pubblico. Specifichiamo: tutto regolare, tutto previsto all'interno sia della normativa vigente sia sulla compatibilità rispetto ai fini istituzionali che una azienda pubblica deve rispettare. Fatto sta che per una semplice esigenza di trasparenza rispetto ad un sempre maggiore coinvolgimento anche economico delle aziende pubbliche in interessi assicurativi privati, e che coinvolge direttamente il tema delle liste di attesa (e qui stiamo parlando di qualcosa che va oltre alle normali convenzioni con strutture private accreditate sia ambulatoriali sia ospedaliere e di cui già ci siamo occupati e comunque ormai parte integrante del funzionamento del sistema sanitari pubblico), abbiamo deciso di pubblicare i contenuti degli atti delle convenzioni.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
In due parti.
Se alcuni giorni fa, nella prima parte, ci siamo occupati della proroga della convenzione con cinque soggetti assicurativi, oggi riportiamo i contenuti dell'atto 'gemello' relativo ad altri due soggetti: Blue Assistance S.p.A. e InSalute Servizi S.p.A., rispetto alle quali l'Ausl di Modena ha deciso di estendere l'efficacia delle convenzioni già in essere, a fronte di un corrispettivo economico convenuto. Un corrispettivo che dovrebbe garantire anche margini di ricavo all'azienda pubblica.In questo caso dalle convenzioni prorogate al 30/06/2026 è previsto un ricavo semestrale complessivo presunto di Euro 50.000,00, di cui Euro 40.000,00 da iscrivere al conto economico “ALP - Specialistica ambulatoriale” ed Euro 10.000,00 da iscrivere al conto economico “ALP – Degenza ospedaliera”. A fronte di questi ricavi presunti è previsto, da parte dell'Ausl, di un costo complessivo presunto di Euro 40.000,00 per competenze al personale, di cui Euro 32.000,00 da iscrivere al conto economico “ALP - Specialistica ambulatoriale (personale dipendente)” ed Euro 8.000,00 da iscrivere al conto economico “ALP - Degenza ospedaliera (personale dipendente)”.Pur considerando che le prestazioni derivanti da assicurazioni vengono erogate fuori dall’attività istituzionale, in regime libero-professionale e a pagamento,
su richiesta di soggetti privati che acquistano e rivendono pacchetti salute per i propri assistiti, e che ciò non dovrebbe incidere in negativo sulle liste di attesa ordinarie, il punto di riflessione politica rimaneIl baricentro dell'assistenza sanitaria pubblica si sta spostando, per volontà politica e in fatti che stanno dietro alle belle parole sulla sanità pubblica e universalistica, dal cittadino-utente al cittadino-cliente assicurato, cioè al cliente del privato che a sua volta utilizza strutture pubbliche per erogare le prestazioni acquistate con i pacchetti salute. Con la creazione di un percorso parallelo privato sempre più forte ed incentivante, anche per la stessa sanità pubblica, e dedicato a chi paga e a chi paga di più. Direttamente attraverso prestazioni intramoenia o indirettamente attraverso le assicurazioni private. Facendo leva sulla velocità delle prestazioni e la riduzione drastica dei tempi di attesa. Due canali, uno ordinario pubblico, e uno speciale, privato di cui tutti i cittadini comunque pagano lo scotto. Quelli che utilizzano, il primo in termini di tempi di attesa enormi, quelli che utilizzano il secondo pagando due volte: ovvero assicurazione privata che garantisce prestazioni in quelle strutture pubbliche o private convenzionate che già paga con le tasse.
All'interno di un sistema in cui l’AUSL non privatizza se stessa, ma privatizza sempre più le prestazioni che eroga. La sanità resta pubblica nel patrimonio e nel personale ma nei servizi offerti diventa sempre più a misura di privato. In questo caso privato assicurato, mentre il cittadino che non è nelle condizioni di pagare né direttamente la prestazione o l'assicurazione resta in canale ordinario, spesso enormemente più lento.
 

Gi.Ga.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
La Fiamma Olimpica illumina Sassuolo, Maranello e Modena: un’unica giornata di festa per il territorio: i percorsi previsti

La Fiamma Olimpica illumina Sassuolo, Maranello e Modena: un’unica giornata di festa per il territorio: i percorsi previsti

Modena, educativa di strada e baby gang: quali presupposti per un affidamento diretto a Caleidos?

Modena, educativa di strada e baby gang: quali presupposti per un affidamento diretto a Caleidos?

La befana in chiesa: festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista

La befana in chiesa: festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista

Sacerdote accoltellato e capotreno ucciso: basta con la finta inclusività

Sacerdote accoltellato e capotreno ucciso: basta con la finta inclusività

Policlinico di Modena, a pediatria è arrivata una doppia befana

Policlinico di Modena, a pediatria è arrivata una doppia befana

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli più Letti Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Disagio e baby gang a Modena, Fdi dopo articolo La Pressa: 'Basta soldi a Caleidos senza bando'

Disagio e baby gang a Modena, Fdi dopo articolo La Pressa: 'Basta soldi a Caleidos senza bando'

Modena, educativa di strada anti baby gang: dal Comune 65mila euro a Caleidos per 11 mesi senza bando

Modena, educativa di strada anti baby gang: dal Comune 65mila euro a Caleidos per 11 mesi senza bando

Modena, intitolata una via all'ex sindaco Germano Bulgarelli

Modena, intitolata una via all'ex sindaco Germano Bulgarelli

Trande (Avs): 'Venezuela, da Usa pirateria in sfregio al diritto internazionale'

Trande (Avs): 'Venezuela, da Usa pirateria in sfregio al diritto internazionale'