Modena calcio, a 37 anni Antonio Pergreffi dice addio al calcio giocato

Mercato

Vent’anni dopo il suo esordio tra i professionisti, termina la carriera di Antonio Pergreffi. Una scelta maturata in comune accordo con la società, al termine di cinque stagioni e mezzo da capitano e punto di riferimento in gialloblù, per avviare fin da subito il suo percorso post-carriera all’interno del Modena FC.Arrivato sotto la Ghirlandina nel 2020, Pergreffi ha legato in modo profondo e indissolubile il proprio nome e la propria storia ai colori gialloblù, facendo di Modena una vera e propria casa. Il capitano ha collezionato 137 presenze ufficiali con la maglia dei Gialli, impreziosite da 8 gol e 3 assist, risultando protagonista di pagine indimenticabili come la promozione in Serie B e la vittoria della Supercoppa di Serie C.Il suo cammino in gialloblù non si interrompe qui: Pergreffi continuerà a far parte della famiglia del Modena FC, assumendo da subito un ruolo all’interno del Settore Giovanile.'Oggi salutiamo il calciatore Antonio Pergreffi, ma soprattutto celebriamo l’uomo e il capitano che ha rappresentato in modo esemplare i valori del Modena FC. Antonio è stato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un professionista serio, sempre al servizio della squadra, capace di incarnare lo spirito gialloblù con orgoglio, sacrificio e senso di appartenenza - afferma il patron Rivetti -.A nome mio personale e di tutta la società desidero ringraziarlo per quanto ha dato in questi anni: leadership, affidabilità e un attaccamento alla maglia che resteranno nella storia recente del club. Il legame che si è creato con la città, con i tifosi e con il Modena FC va ben oltre il percorso da calciatore. Proprio per questo siamo felici e orgogliosi che il suo cammino in gialloblù non si interrompa qui. L’ingresso di Antonio nell’organico del nostro settore giovanile rappresenta per noi un valore aggiunto enorme: siamo convinti che la sua esperienza, la sua mentalità e il suo esempio saranno fondamentali per la crescita dei nostri giovani, non solo come calciatori ma anche come uomini'.'Si conclude oggi la mia carriera calcistica dopo tanti anni di battaglie, gli ultimi 6 dei quali, splendidi, in gialloblù. Ho sempre rispettato e cercato di onorare al massimo questa fascia e questa gloriosa maglia, dentro e fuori dal campo. Lascio, da calciatore, con la convinzione di avere dato sempre tutto me stesso nel rettangolo verde, con i miei pregi e i miei difetti.Inizia per me oggi un nuovo e stimolante percorso, l’obiettivo è quello di aiutare a crescere ulteriormente questa società a cui sarò sempre grato' - afferma Pergreffi.Intanto il Modena ha ufficializzato l'acquisito a titolo temporaneo dalla Cremonese di Manuel De Luca, con diritto di riscatto o obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il 'Cigno' indosserà la maglia n°99. Classe 1998 di Bolzano, De Luca cresce calcisticamente nel settore giovanile del Südtirol e completa il proprio percorso di formazione passando anche dai vivai di Inter e Torino: con i granata esordisce in prima squadra in Coppa Italia nel gennaio 2018, subentrando nel derby contro la Juventus.Le prime due stagioni tra i grandi le disputa in Serie C con le maglie di Renate e Alessandria: con i grigiorossi realizza 10 reti e si guadagna la prima occasione in Serie B con la maglia della Virtus Entella nel 2019-20. A puntarci nell’estate del 2020 è il Chievo Verona, con cui chiude l’anno con 7 centri, prima di firmare con la Sampdoria, che lo presta al Perugia: in Umbria va per la prima volta in doppia cifra in Serie B, contribuendo al raggiungimento dei playoff.Rientrato alla Sampdoria, esordisce in Serie A e si rende protagonista anche in Serie B nel 2023-24, con 10 gol e 5 assist. Nel luglio 2024 approda alla Cremonese, dove si conferma con 11 centri, risultando particolarmente decisivo nei playoff: il 1º giugno 2025 realizza una doppietta nella finale di ritorno contro lo Spezia, che vale la promozione in Serie A.Il 29 agosto 2025 segna anche il suo primo gol nella massima serie, trasformando un rigore decisivo contro il Sassuolo.