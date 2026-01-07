Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, fuga di gas ai Servizi sociali in piazzale Redecocca: polo chiuso

L’intervento di ripristino richiederà qualche settimana

Il Polo 1 dei Servizi sociali in piazzale Redecocca è stato temporaneamente chiuso a causa di una fuga di gas riscontrata nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio. L’attività del Polo sociale è comunque garantita: è possibile rivolgersi alla Direzione dei Servizi sociali in via Santi 14, al terzo piano, dove è stata temporaneamente spostata la segreteria del Polo 1, oppure rimane sempre possibile chiamare il contact center al numero 059 2034444, selezionando le opzioni Polo 2, Polo 3 o Segreteria del Servizio sociale territoriale (non Polo 1) o scrivere via mail (polo1@comune.modena.it).

Per consentire l’intervento di ripristino che richiederà qualche settimana, a cura di Hse per conto del Comune di Modena, e permettere il proseguo delle attività, inoltre, gli operatori del Polo 1 sono stati dislocati presso i Poli 2 e 3. Tutti gli utenti in carico vengono avvertiti dagli assistenti sociali rispetto al luogo dell’appuntamento, mentre per il primo accesso la segreteria del Polo 1 è stata, appunto, ricollocata in via d’urgenza presso la Direzione dei Servizi sociali in via Santi 14.

Contestualmente, nella mattinata di oggi, è stata rilevata una fuga di gas anche su strada in tra via Tre Re, che è stata chiusa. Sul posto è intervenuta InRete (Hera) che in serata ha ripristinato la conduttura.

