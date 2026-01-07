Il Comune di Modena ha appena approvato l'affidamento diretto alla coop Caleidos del servizio di educativa di strada, strumento messo in campo in particolare per far fronte al grande nodo delle cosiddette baby gang, per il periodo da dicembre 2025 a ottobre 2026 per un importo pari a 53.200 euro oltre ad oneri Iva, per complessivi 64.904 euro. Poichè si tratta di fatto di una conferma (col principio di rotazione dribblato grazie a una fascia economica diversa), con quali presupposti si è arrivati a questo affidamento diretto senza effettuare alcun bando? I risultato ottenuti giustificano questa fiducia da parte dell'amministrazione pubblica?
Modena, educativa di strada e baby gang: quali presupposti per un affidamento diretto a Caleidos?
Principio di rotazione dribblato grazie a una fascia economica diversa
