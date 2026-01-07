Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, educativa di strada e baby gang: quali presupposti per un affidamento diretto a Caleidos?

Modena, educativa di strada e baby gang: quali presupposti per un affidamento diretto a Caleidos?
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Principio di rotazione dribblato grazie a una fascia economica diversa

1 minuto di lettura

Il Comune di Modena ha appena approvato l'affidamento diretto alla coop Caleidos del servizio di educativa di strada, strumento messo in campo in particolare per far fronte al grande nodo delle cosiddette baby gang, per il periodo da dicembre 2025 a ottobre 2026 per un importo pari a 53.200 euro oltre ad oneri Iva, per complessivi 64.904 euro. Poichè si tratta di fatto di una conferma (col principio di rotazione dribblato grazie a una fascia economica diversa), con quali presupposti si è arrivati a questo affidamento diretto senza effettuare alcun bando? I risultato ottenuti giustificano questa fiducia da parte dell'amministrazione pubblica?

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Disagio e baby gang a Modena, Fdi dopo articolo La Pressa: 'Basta soldi a Caleidos senza bando'

Disagio e baby gang a Modena, Fdi dopo articolo La Pressa: 'Basta soldi a Caleidos senza bando'

La befana in chiesa: festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista

La befana in chiesa: festa alla parrocchia San Giovanni Evangelista

Sacerdote accoltellato e capotreno ucciso: basta con la finta inclusività

Sacerdote accoltellato e capotreno ucciso: basta con la finta inclusività

Policlinico di Modena, a pediatria è arrivata una doppia befana

Policlinico di Modena, a pediatria è arrivata una doppia befana

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi

Articoli più Letti Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Seta, doccia fredda per Tper. Corte dei Conti ai sindaci: 'Riprendete controllo pubblico'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Modena, la Cgil attacca: 'Coop Domus Assistenza ostacola lo sciopero'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Modena, educativa di strada anti baby gang: dal Comune 65mila euro a Caleidos per 11 mesi senza bando

Modena, educativa di strada anti baby gang: dal Comune 65mila euro a Caleidos per 11 mesi senza bando

Modena, intitolata una via all'ex sindaco Germano Bulgarelli

Modena, intitolata una via all'ex sindaco Germano Bulgarelli

Trande (Avs): 'Venezuela, da Usa pirateria in sfregio al diritto internazionale'

Trande (Avs): 'Venezuela, da Usa pirateria in sfregio al diritto internazionale'

'Don Rodrigo poteva essere chiunque: occorre riflettere sul pericolo sociale'

'Don Rodrigo poteva essere chiunque: occorre riflettere sul pericolo sociale'