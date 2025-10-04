Modena, volley femminile: esordio di fuoco sul campo di Talmassons
Una sfida che più probante non poteva essere vista l’ambizione delle friulane e il recente passato che le ha viste protagoniste in Serie A1 la scorsa stagione
Il precampionato ha detto che le gialloblù sono formazione dotata di interessanti individualità e qualità, ma al tempo stesso c’è lavoro da portare avanti per coach Biagio Marone e per il suo staff al fine di plasmare soprattutto le giovani all’esordio in questa categoria. Serve tempo e allenamento per oliare i meccanismi e per crescere nel gioco da tutti i punti di vista, con la consapevolezza che i margini sono importanti e, soprattutto, interessanti in prospettiva. L’unico vero e proprio intoppo in questo precampionato è stato lo stop dell’opposta Federica Nonnati che, tra le altre cose, ha portato anche all’innesto immediato di Emanuela Fiore, giocatrice di esperienza in categoria che potrà dare un apporto importante in campo e un supporto per le più giovani esordienti.
Dall’altra parte della rete la diagonale principale non ha bisogno di presentazioni con Francesca Scola al palleggio e l’opposta, nel giro della Nazionale, Giorgia Frosinini.
Si appresta ad iniziare ufficialmente la sua terza stagione sotto la Ghirlandina la centrale Camilla Gerosa che, in vista della gara di Latisana, ha fatto il punto della situazione: 'Finalmente dopo le tante amichevoli giocate avremo una prova realistica per comprendere a che punto siamo arrivati fino ad ora. Il nostro organico è differente rispetto a quello delle nostre avversarie, penso che anche gli obiettivi stagionali siano differenti, ma nulla toglie che potremo sempre fare il meglio di noi stesse'.
'Che bilancio si può fare fino ad ora? Sicuramente positivo, il gruppo è rinnovato visto che rispetto allo scorso anno ci sono diverse giocatrici che sono arrivate e che si sono sposate bene con chi è rimasto.
Fischio d’inizio per la gara fra Cda Volley Talmassons FVG e Volley Modena in programma lunedì alle 20:30. Arbitri dell’incontro saranno Fabio Pasquali e Andrea Pozzato, mentre al Videocheck è stato designato Francesco Cadamuro. La gara, come tutte le altre nel proseguo della stagione, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.
