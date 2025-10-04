Modena, volley femminile: esordio di fuoco sul campo di Talmassons

Battesimo di fuoco quello che attende il Volley Modena in questa storica stagione del ritorno in Serie A2. Lunedì sera capitan Lancellotti e compagne saranno di scena a Latisana, nel Monday Night di apertura del torneo, dove affronteranno le padrone di casa del Cda Volley Talmassons FVG in una sfida che più probante non poteva essere vista l’ambizione delle friulane e il recente passato che le ha viste protagoniste in Serie A1 la scorsa stagione.Il precampionato ha detto che le gialloblù sono formazione dotata di interessanti individualità e qualità, ma al tempo stesso c’è lavoro da portare avanti per coach Biagio Marone e per il suo staff al fine di plasmare soprattutto le giovani all’esordio in questa categoria. Serve tempo e allenamento per oliare i meccanismi e per crescere nel gioco da tutti i punti di vista, con la consapevolezza che i margini sono importanti e, soprattutto, interessanti in prospettiva. L’unico vero e proprio intoppo in questo precampionato è stato lo stop dell’opposta Federica Nonnati che, tra le altre cose, ha portato anche all’innesto immediato di Emanuela Fiore, giocatrice di esperienza in categoria che potrà dare un apporto importante in campo e un supporto per le più giovani esordienti.Dall’altra parte della rete la diagonale principale non ha bisogno di presentazioni con Francesca Scola al palleggio e l’opposta, nel giro della Nazionale, Giorgia Frosinini.Attorno a loro atlete di comprovata esperienza in categoria come Alessandra Mistretta o Islam Gannar, per citarne un paio, oltre alla centrale Beatrice Molinaro con un passato nella massima serie con le maglie di Scandicci, Macerata e Cuneo. Grande attenzione, infine, anche sulla coppia di straniere di posto quattro formata dalla statunitense ex Futura Alyssa Enneking e dalla greca Efrosyni Bakodimou, nelle ultime due stagioni in A1 con la stessa Cuneo.Si appresta ad iniziare ufficialmente la sua terza stagione sotto la Ghirlandina la centrale Camilla Gerosa che, in vista della gara di Latisana, ha fatto il punto della situazione: 'Finalmente dopo le tante amichevoli giocate avremo una prova realistica per comprendere a che punto siamo arrivati fino ad ora. Il nostro organico è differente rispetto a quello delle nostre avversarie, penso che anche gli obiettivi stagionali siano differenti, ma nulla toglie che potremo sempre fare il meglio di noi stesse'.'Che bilancio si può fare fino ad ora? Sicuramente positivo, il gruppo è rinnovato visto che rispetto allo scorso anno ci sono diverse giocatrici che sono arrivate e che si sono sposate bene con chi è rimasto.Abbiamo anche lavorato bene in palestra, cercando di capire ogni settimana cosa aggiustare e migliorare in quella successiva e credo potremo andare avanti così fino alla fine visto che siamo una squadra giovane, che quindi può avere una grandissima crescita. Anche la conoscenza con il nuovo coach è stata finora positiva e stiamo tuttora imparando a conoscerci sempre meglio visto che siamo da un po’ ormai in palestra, ma il percorso è lungo e inevitabilmente ci saranno nuovi momenti in cui capire come rapportarci al meglio'.Fischio d’inizio per la gara fra Cda Volley Talmassons FVG e Volley Modena in programma lunedì alle 20:30. Arbitri dell’incontro saranno Fabio Pasquali e Andrea Pozzato, mentre al Videocheck è stato designato Francesco Cadamuro. La gara, come tutte le altre nel proseguo della stagione, sarà visibile in diretta gratuitamente sul canale Youtube di Volleyball World Italia.