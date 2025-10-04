Il sindaco plaude alla manifestazione Pro-Pal, attacca la Meloni ma dimentica il blocco della tangenziale
Il messaggio sui social di Massimo Mezzetti. Come se non esistessero le frasi e l'appello a violare le leggi dello Stato e il possibile reato di blocco del traffico della tangenziale del segretario della CGIL, organizzatrice del corteo
“Ora, giunti a questo punto, blocchiamo la tangenziale. Andiamo, camminando blocchiamo il traffico in tutte e due direzioni. Qui noi dovremmo girare… girare, invece andiamo dritto, ma c’è la responsabilità di tutti noi di quello che può succedere. Ci sono delle norme fasciste che impongono arresti e denunce di fronte a blocchi stradali. E allora io vi dico questo: noi andiamo, andiamo dentro alla tangenziale, la attraversiamo, così blocchiamo tutta la città e si deve vedere che questa cosa Modena la sa fare”. Queste sono le parole del segretario provinciale della CGIL pronunciate nel punto più significativo del tragitto del corteo, giunto nei pressi della tangenziale. Stando alle parole di Daniele Dieci il percorso non comprendeva il passaggio in tangenziale tantomeno il blocco forzato del traffico. Anche perché nei percorsi definiti e accordati preventivamente per il passaggio dei cortei è difficile, improbabile, possano essere inserite arterie stradali sensibili e di grande comunicazione, come anche nella legge sono identificate tangenziali e autostrade.Del resto non ci sono dubbi né
Il rispetto della legge e delle norme non può essere derogato e sacrificato da una narrazione politica e di parte. Soprattutto se viene dal ‘massimo’ rappresentante della istituzione democratica locale. E tanto più non dovrebbe esserci omissione rispetto all'avvenuta violazione delle stesse. Nella Modena democratica dove si proclama la legalità, questo si che non è ammissibile'.
Gi.Ga.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Il delirio di Francesca Albanese col Tricolore sulle spalle: 'Hamas sta animando una rivoluzione globale'
Tangenziale di Modena bloccata dai Pro-Pal: la legge prevede il carcere e il buonsenso è calpestato
Modena, Mezzetti tiene la barra dritta e isola la fronda Muzzarelli: Guerzoni e Bosi smentiti su Seta
Modena, preghiere contro l'aborto: ecco qua i facinorosi che 'intimidiscono' le donneArticoli Recenti
Accordo Aimag-Hera naufragato, ora vanno restituiti i 30 milioni: doppio rischio
Il corteo pro-Pal, la città paralizzata, la kefiah e il negazionismo su Hamas: così si rinuncia alla complessità
Flotilla, così il dissenso si auto-ridicolizza
Modena, Giulio Guerzoni (anima di Muzzarelli in Giunta) sempre più corpo estraneo