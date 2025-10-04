Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Accordo Aimag-Hera naufragato, ora vanno restituiti i 30 milioni: doppio rischio

Accordo Aimag-Hera naufragato, ora vanno restituiti i 30 milioni: doppio rischio

Situazione anomala. Nelle società a controllo pubblico, le anticipazioni dovrebbero arrivare da istituti finanziari terzi, non da un socio industriale privato

Dopo la bocciatura clamorosa del piano di fusione in Hera, iniziano le piaghe per Aimag? Fra cavallette e locuste? Il primo triste ostacolo da superare sarebbe la restituzione obbligatoria a Hera, entro fine ottobre, di un prestito da 30 milioni. Un importo non marginale e non casuale: è circa il 15% del patrimonio stimato di Aimag: giusto la differenza che mancherebbe a Hera per salire alle percentuali dell’accordo bocciato, se fosse convertibile in aumento di capitale. Ma non è un fulmine a ciel sereno: il prestito risale al 2023: una “linea ponte” che nei bilanci è stato definito come “strumento di anticipazione funzionale al nuovo assetto societario”. In pratica, un’anticipazione legata all’operazione di integrazione con Hera, stipulata mesi prima del passaggio nei Consigli comunali e alla Corte dei conti.
 

Con quel prestito si è creato un vincolo patrimoniale che ha modificato i rapporti di forza interni fra Hera e Aimag prima ancora della decisione politica. Determinando un fattore di irreversibilità: che si ha quando un atto preliminare, come un prestito o un’anticipazione, condiziona le scelte successive rendendo difficile o troppo costoso tornare indietro. Qui è accaduto esattamente questo: Aimag ha accettato un finanziamento da un socio di minoranza che, per definizione, non dovrebbe essere creditore ma partecipante al rischio.
E Hera, da semplice socio, è diventata interlocutore finanziario diretto, in posizione di vantaggio informativo e decisionale. Un atto che, per i principi di correttezza amministrativa, avrebbe quantomeno richiesto un’interlocuzione ufficiale con i soci pubblici - se non un’autorizzazione preventiva - e una motivazione di necessità non solo dichiarata ma dimostrata.
 

È una situazione anomala. Nelle società a controllo pubblico, le anticipazioni dovrebbero arrivare da istituti finanziari terzi, non da un socio industriale privato che ha un interesse diretto a modificare la governance. Il prestito espone ora l’amministrazione a un doppio rischio. Se la restituzione dovesse creare tensioni finanziarie, scatterebbe un problema di responsabilità gestionale per la presidente Paola Ruggiero (nella foto) e per il CdA che ha approvato l’operazione. Se invece Aimag riuscisse a rimborsarlo senza difficoltà, verrebbe meno tutta quella narrazione della crisi che giustificava la fusione con Hera.
 

In entrambi i casi, la credibilità politica del CdA si indebolisce. Così come quella del sindaco Riccardo Righi: che in questi mesi ha portato avanti la linea di Hera come se fosse l’unica scelta inevitabile, senza cercare alternative. Trascinando i suoi consiglieri comunali in una posizione giuridicamente fragile e politicamente insostenibile.
Con l’aspetto tragicomico che loro, in questo momento, penseranno invece davvero che il debito insormontabile sia la prova della bontà dell’operazione. E che la colpa sia tutta dei magistrati contabili.
Eli Gold
