Rifiuti, tariffa puntuale: nove incontri pubblici per spiegare cosa cambia

Il calendario degli incontri

Il passaggio dalla Tari alla TCP, ovvero tariffa corrispettiva puntuale, per il calcolo e il pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche, entra nel vivo. In queste settimane gli utenti hanno ricevuto le prime bollette con illustrati anche il numero dei conferimenti sulla base dell'utilizzo della carta Smeraldo.In molti casi, segnalati anche la nostra redazione, si evidenzia un numero di conferimenti maggiore rispetto a quello calcolato sulla base dei propri parametri. Questo anche forse frutto della consapevolezza che i conferimenti in esubero nel 2025, come più volte specificato da Comune ed Hera non vengono conteggiati, o meglio vengono visualizzati in bolletta ma non fatti pagare in più, come invece avverrà per i conferimenti registrati dal primo gennaio 2026. Per chiarire questi ed altri aspetti del passaggio dalla tari alla TCP Il comune ha organizzato una serie di appuntamenti pubblici di quartiere.Dal 2 al 22 ottobre sono in programma una serie di incontri con la cittadinanza per spiegare cosa cambia.Gli incontri, tutti con inizio alle ore 20.45, si svolgeranno secondo il seguente calendario:Giovedì 2 ottobre – Polivalente San Damaso, stradello Scartazzetta 53, San DamasoVenerdì 3 ottobre - Laboratorio Aperto,via Buon Pastore 43Lunedì 6 ottobre - Polisportiva Modena Est, viale Indipendenza 25Martedì 7 ottobre - Sala di quartiere, via Viterbo 80Mercoledì 8 ottobre - Polisportiva Sacca, via Paltrinieri 80Giovedì 9 ottobre- Sala della Parrocchia Gesù Redentore, viale Leonardo da Vinci 270Venerdì 10 ottobre - Auditorium Beccaria, via Razzaboni 80Mercoledì 21 ottobre - Sala civica di Cognento, largo Traeri 100Mercoledì 22 ottobre - Circolo ricreativo culturale Cittanova, strada Pomposiana 52Il programma sarà lo stesso in tutte le sedi: si potrà quindi partecipare all’incontro che preferisce, indipendentemente dal Quartiere di riferimento. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.