Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Roma, corteo Pro-Pal: dalle bandiere per la Pace alla guerriglia con la polizia

Roma, corteo Pro-Pal: dalle bandiere per la Pace alla guerriglia con la polizia

Auto date alle fiamme, cassonetti e sedie rovesciati, lanci di fumogeni e bottiglie contro le forze dell’ordine stanno creando momenti di grande tensione

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Migliaia di persone si sono ritrovate a Porta San Paolo, a Roma, per partecipare alla manifestazione nazionale per la Palestina promossa dal Movimento degli studenti palestinesi, in sostegno alla Global Sumud Flotilla. All’iniziativa hanno aderito numerose realtà associative e sindacali, tra cui Usb, Cgil, Anpi e Arci, oltre a diversi collettivi universitari come Osa, Cambiare Rotta e Zaum.
Il corteo è partito alle 14.30 e ha raggiunto piazza San Giovanni intorno alle 16.30, attraversando il centro storico e l’area del Colosseo. “Roma è bloccata. Tutta. Siamo un milione di persone per la Palestina. Abbiamo bloccato tutto. L’Italia sa da che parte stare”, hanno fatto sapere gli organizzatori. La Questura ha stimato la partecipazione in circa 250 mila persone. Durante la marcia si sono levati diversi cori, tra cui “Governo Meloni dimissioni”, “Meloni complice del genocidio”, “Israele complice del genocidio”, “Israele stato terrorista”, “Siamo tutti antifascisti” e “Palestina libera”. “Noi stiamo qui dove ci sono persone che condividono lo stesso sentimento di indignazione per quanto avviene a Gaza e in Cisgiordania”, ha detto Nicola Fratoianni (Avs) parlando con i cronisti.
La Capitale è poi stata teatro di violenti scontri. Dalla zona di San Giovanni, un gruppo di circa 200 manifestanti vestiti di nero e con il volto coperto si è staccato dal corteo principale, dirigendosi verso via Merulana e piazza Vittorio, dove sono in corso episodi di guerriglia urbana. Auto date alle fiamme, cassonetti e sedie rovesciati, lanci di fumogeni e bottiglie contro le forze dell’ordine stanno creando momenti di grande tensione. La polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti, mentre proseguono le operazioni di contenimento e identificazione dei responsabili. Sul posto è presente anche la Guardia di Finanza in tenuta antisommossa.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Blocco della tangenziale con corteo Pro-Pal sul tavolo del Ministro Piantedosi

Blocco della tangenziale con corteo Pro-Pal sul tavolo del Ministro Piantedosi

No a bandiere della Palestina sulla Ghirlandina

No a bandiere della Palestina sulla Ghirlandina

Regione Emilia Romagna, dal Pd solidarietà a Francesca Albanese

Regione Emilia Romagna, dal Pd solidarietà a Francesca Albanese

Aimag in Hera, stroncatura definitiva: anche la Corte dei Conti della Lombardia pronuncia un secco 'no'

Aimag in Hera, stroncatura definitiva: anche la Corte dei Conti della Lombardia pronuncia un secco 'no'

Fine dell'impero romano d'Occidente: 4 settembre 476

Fine dell'impero romano d'Occidente: 4 settembre 476

Allerta meteo per temporali domani in Emilia Romagna

Allerta meteo per temporali domani in Emilia Romagna

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata

E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata

Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 anni e 6 anni 6 mesi per stupro di gruppo

Ciro Grillo e i tre amici condannati a 8 anni e 6 anni 6 mesi per stupro di gruppo

E’ morta Claudia Cardinale, la diva del cinema aveva 87 anni

E’ morta Claudia Cardinale, la diva del cinema aveva 87 anni

Flotilla a Creta, Crosetto conferma protezione navale ma no a forzare il blocco

Flotilla a Creta, Crosetto conferma protezione navale ma no a forzare il blocco

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Nato, Rutte: ‘Siamo tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche Roma’

Nato, Rutte: ‘Siamo tutti in pericolo, i missili russi possono colpire anche Roma’

Il Garante boccia sciopero generale pro-Flotilla: 'Illegittimo', ma Landini va avanti

Il Garante boccia sciopero generale pro-Flotilla: 'Illegittimo', ma Landini va avanti

È morto Giorgio Armani, il re della moda aveva 91 anni

È morto Giorgio Armani, il re della moda aveva 91 anni

E’ morto Emilio Fede, aveva 94 anni

E’ morto Emilio Fede, aveva 94 anni