Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Alluvione in Romagna del 2024: dieci richieste di rinvio a giudizio, anche per Rita Nicolini

Alluvione in Romagna del 2024: dieci richieste di rinvio a giudizio, anche per Rita Nicolini

L'inchiesta era partita dall'esondazione del fiume Lamone che la notte del 18 settembre 2024 aveva colpito gli abitati di Traversara e Boncellino

2 minuti di lettura

La Procura di Ravenna ha chiesto il rinvio a giudizio per 10 delle 12 persone indagate nell'ambito dell'ultima delle tre alluvioni - quella del settembre del 2024 - che in circa un anno e mezzo flagellarono il territorio ravennate.

Per le ultime due persone che a suo tempo avevano ricevuto l'avviso di conclusione indagine, c'è invece stata richiesta di archiviazione per questioni legate all'inquadramento formale dei loro ruoli durante i fatti contestati.

L'inchiesta, riferisce l'Ansa, era partita dall'esondazione del fiume Lamone che la notte del 18 settembre 2024 aveva colpito gli abitati di Traversara e Boncellino.

Le ipotesi di reato formulate sono di disastro colposo per la contestata inerzia con cui sarebbero state realizzate le opere necessarie. E di pericolo di disastro per la qualità degli interventi realizzati dopo le prime due alluvioni ravennati: quelle del maggio 2023 per le quali il fascicolo è ancora aperto. Punto tecnico di svolta, la consulenza che i Pm Daniele Barberini e Francesco Coco titolari del fascicolo avevano affidato a tre professori del Politecnico di Milano.


Fra le richieste di rinvio a giudizio c'è anche quella per Rita Nicolini, 63enne modenese all’epoca numero uno della Protezione civile regionale. Insieme a lei, tra gli altri, il direttore generale della Cura del Territorio e Ambiente della Regione, Paolo Ferrecchi, la responsabile del settore Difesa del territorio, Monica Guidi. Le posizioni per le quali è stata chiesta l’archiviazione sono quelle di Davide Parmeggiani, responsabile di settore sicurezza territoriale e Protezione civile distretto Reno e Daniela Martini, rappresentante legale dell’impresa Biguzzi in un periodo successivo ai fatti contestati.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Progetto Civico Italia, lunedì Paldino presenta con Onorato i dieci coordinatori emiliani

Progetto Civico Italia, lunedì Paldino presenta con Onorato i dieci coordinatori emiliani

Caro diesel, in Emilia Romagna già assorbito il 75% della riduzione delle accise

Caro diesel, in Emilia Romagna già assorbito il 75% della riduzione delle accise

Quando erano i modenesi a partire: dalla Regione 200mila euro per la memoria della emigrazione

Quando erano i modenesi a partire: dalla Regione 200mila euro per la memoria della emigrazione

L'erbazzone reggiano è specialità IGP

L'erbazzone reggiano è specialità IGP

Ceramica, fronte comune Emilia-Romagna e Comunitat Valenciana per chiedere revisione dell’ETS

Ceramica, fronte comune Emilia-Romagna e Comunitat Valenciana per chiedere revisione dell’ETS

'Sanità in Emilia Romagna: con il ticket sui farmaci la gente si cura meno'

'Sanità in Emilia Romagna: con il ticket sui farmaci la gente si cura meno'

Articoli più Letti Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Vignola, il premio Ciliegia d'oro va a Federica Minozzi

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Cara Hera, la meccanica dei cassonetti è completamente inadeguata: sono già rotti o bloccati

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Parlamentari al giuramento in Accademia, l'Istituzione al PD: 'Procedure imparziali per la partecipazione'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 'Bene sangue a bordo automedica, ma serve uniformità nel soccorso su tutto il territorio regionale'

'Bene sangue a bordo automedica, ma serve uniformità nel soccorso su tutto il territorio regionale'

Ausl Modena, è morto a 73 anni Giuseppe Fattori, pioniere della comunicazione per la salute

Ausl Modena, è morto a 73 anni Giuseppe Fattori, pioniere della comunicazione per la salute

Avis Modena, nel 2025 lieve calo delle donazioni, cresce il plasma

Avis Modena, nel 2025 lieve calo delle donazioni, cresce il plasma

IMU ospedale Sassuolo, Altini (Ausl): 'Obiettivo azzerare il contenzioso col Comune'

IMU ospedale Sassuolo, Altini (Ausl): 'Obiettivo azzerare il contenzioso col Comune'