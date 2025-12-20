Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Alluvione in Romagna, tra gli indagati anche Rita Nicolini

Alluvione in Romagna, tra gli indagati anche Rita Nicolini

Tra le 12 persone finite sotto indagine anche l'ex dirigente modenese dell'Agenzia regionale di Protezione civile

2 minuti di lettura
Settembre 2024, la terza alluvione in Romagna nel giro di un anno e mezzo. Il Lamone spacca l'argine e sommerge Traversara, frazione di Bagnacavallo da cinquecento abitanti. Nessun morto o ferito, ma gravi danni. Per la Procura di Ravenna per l'inondazione furono responsabili a vario titolo 12 persone, figure di vertice e tecnici della protezione civile locali e regionali, funzionari della Regione, direttori dei lavori e titolari di ditte. Il procuratore Daniele Barberini e il pm Francesco Coco, che hanno coordinato il lavoro dei carabinieri, hanno inviato avvisi di fine indagine, atto che prelude solitamente alla richiesta di rinvio giudizio, per disastro colposo e pericolo di disastro legato alla qualità degli interventi realizzati in seguito alle alluvioni. Per l'accusa non solo ci furono negligenze nell'eseguire opere ritenute necessarie agevolando così l'inondazione, ma a tutt'oggi esiste il rischio di nuovi cedimenti. A tali conclusioni si è arrivati sulla base della consulenza affidata a tre professori del politecnico di Milano: Gianfranco Becciu, esperto in costruzioni idrauliche, Claudio Giulio Mari di Prisco, geotecnico e Daniele Bocchiola, idrologo. La stessa consulenza ha individuato omissioni su strutture che avrebbero potuto evitare o mitigare il rischio idraulico sebbene uno specifico Piano regionale di 23 anni fa individuasse taluni interventi come 'prioritari'.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme


Tra le persone finite sotto indagine - come riporta l'Ansa -, l'ex dirigente dell'agenzia regionale di protezione civile, Rita Nicolini, il direttore generale della Cura del Territorio e Ambiente della Regione, Paolo Ferrecchi, la responsabile del settore Difesa del territorio, Monica Guidi. Nel mirino dei pm è finito anche il ricorso sistematico alla prassi della 'somma urgenza', a partire dalle prime due alluvioni, maggio 2023, con tutte le deroghe del caso agli obblighi imposti dal Codice degli appalti. Gli interventi così realizzati sono stati definiti in diversi casi, dai consulenti, a rischio crollo.

Il procuratore Barberini, in una conferenza stampa, ha evidenziato che sono contestati reati colposi, ipotizzati dopo accertamenti approfonditi, rimanendo sul carattere tecnico, cioè sulle misure che si potevano adottare per evitare l'inondazione. La conclusione dell'inchiesta, ha detto, 'è una prima risposta alle persone: la provincia di Ravenna era a terra, la gente era prostrata psicologicamente. Al di là delle questioni penali, si voleva capire cosa fosse accaduto. Non cercavamo un capro espiatorio. Lo riteniamo un atto dovuto: per capire perché è accaduto ed evitare che si possa ripetere'.


Il presidente della Regione, oltre che ex sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, ha commentato: 'Abbiamo totale rispetto delle attività delle Procure.
Stiamo parlando di un avviso di garanzia, di solito si dice che c'è la presunzione di innocenza verso gli imputati, in questo caso le persone non sono neppure imputate. La Procura farà le sue verifiche, noi conosciamo le persone come professionisti di altissimo livello. E' giusto che si verifichi l'operato, daremo, come sempre abbiamo fatto, la massima collaborazione all'autorità giudiziaria, chiediamo a tutti il rispetto delle persone che dimostreranno, ci auguriamo, la loro innocenza'. Restano ancora da definire i fascicoli relativi alle prime due alluvioni, anche in questo caso aperti per disastro colposo contro ignoti.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Alluvione in Romagna, dodici indagati: per la Procura il rischio inondazione è ancora attuale

Alluvione in Romagna, dodici indagati: per la Procura il rischio inondazione è ancora attuale

Alluvione Nonantola: cinque anni dopo il disastro, opere strutturali ancora sulla carta

Alluvione Nonantola: cinque anni dopo il disastro, opere strutturali ancora sulla carta

Per non dimenticare: 5 anni fa la rotta del Panaro e l'alluvione di Nonantola

Per non dimenticare: 5 anni fa la rotta del Panaro e l'alluvione di Nonantola

Risarcimenti alluvione Nonantola, appello Forza Italia: 'Fino al 5 dicembre spazio per cause e diffide'

Risarcimenti alluvione Nonantola, appello Forza Italia: 'Fino al 5 dicembre spazio per cause e diffide'

'Rischio alluvione: i nodi di decenni di mancati interventi vengono al pettine'

'Rischio alluvione: i nodi di decenni di mancati interventi vengono al pettine'

Il Tribunale delle Acque sentenzia: alluvione 2020 causata da incuria

Il Tribunale delle Acque sentenzia: alluvione 2020 causata da incuria

Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Il decalogo della Remigrazione: obiettivo 50.000 firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare

Il decalogo della Remigrazione: obiettivo 50.000 firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare

Jazzopen a Modena per 5 anni: ecco i termini dell'accordo, dal Comune 100mila euro all'anno

Jazzopen a Modena per 5 anni: ecco i termini dell'accordo, dal Comune 100mila euro all'anno

Mercosur rinviato a gennaio, accordo Ue-Brasile in pausa, plauso all'Italia dalle associazioni

Mercosur rinviato a gennaio, accordo Ue-Brasile in pausa, plauso all'Italia dalle associazioni

Zone rosse a Modena: in 40 giorni identificate 2560 persone, oltre la metà stranieri

Zone rosse a Modena: in 40 giorni identificate 2560 persone, oltre la metà stranieri