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Quando erano i modenesi a partire: dalla Regione 200mila euro per la memoria della emigrazione

Quando erano i modenesi a partire: dalla Regione 200mila euro per la memoria della emigrazione

Muzzarelli: 'Rafforziamo così la nostra storia, le radici, il legame con i cittadini emiliano-romagnoli emigrati nel mondo'

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La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 200mila euro per contribuire a progetti presentati da Enti locali della Regione Emilia-Romagna, da Associazioni di promozione sociale e da Organizzazioni di volontariato con sede in regione ed operanti nel settore dell'emigrazione da almeno 3 anni.

'Rafforziamo così la nostra storia, le radici, il legame con i cittadini emiliano-romagnoli emigrati nel mondo - sottolinea il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli (Pd) -. Specialmente dai territori montani, tante e tanti nostri cittadini modenesi ed emiliano-romagnoli sono partiti per cercare fortuna per loro e per le successive generazioni. Hanno ancora un forte legame con il territorio di origine, e dobbiamo poterlo valorizzare al meglio'.

La Regione finanzia, sul territorio modenese, il progetto del Comune di Zocca “Dialoghi della Memoria tra Zocca e Capitan Pastene. Museo virtuale di Capitan Pastene e dell’emigrazione modenese in Cile”, con un contributo di 14.630 euro. All’Associazione di Promozione Socio-Culturale 'Antonio Parenti. Un piccolo grande uomo” vanno 25 mila euro di contributo regionale per il progetto “Hoy carsentas e parmigiano”.

L’impegno di tutti per fare scorrere la graduatoria consentirà con lo stanziamento di nuove risorse di contribuire anche ai progetti ammessi e ritenuti meritevoli ma non ancora finanziati, tra i quali quello del Comune di Modena

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che celebra i “Cultural bridges” tra il capoluogo e la città gemellata di Londrina, quello del Comune di Fanano dedicato a “Dagli Appennini allo Spoon River” e quello del Comune di Pievepelago “Terra migrante - Terra accogliente” per la valorizzazione del turismo delle origini nell’Appennino modenese. 

Conclude Muzzarelli: 'Proseguiamo l'impegno per tenere quella memoria del passato che deve guidarci anche nel presente. Includendo in una comunità di diritti e doveri chi viene da noi per cercare un futuro migliore, e creando le condizioni perché i nostri giovani trovino qui e non all'estero le opportunità che meritano, per connettere passato e presente per sviluppare relazioni e convivenze nella pace'.

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